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以軍三度空襲黎巴嫩貝魯特 真主黨出動無人機反擊
法新社引述黎巴嫩官方媒體報導，以色列9日三度攻擊貝魯特南部地區。法新社記者目擊兩輛遭擊中的車輛，救難人員也已抵達現場處理。
黎巴嫩國家通訊社報導，以軍兩度襲擊貝魯特以南約20公里的沙迪雅公路，隨後貝魯特南方另一地點再遭攻擊。遇襲區域並不屬於黎巴嫩真主黨傳統勢力範圍。
伊朗支持的武裝組織真主黨宣布，已出動無人機攻擊以色列北部以軍集結地點，報復以色列違反停火協議。
美國促成以色列與真主黨停火協議已生效三周，但雙方仍持續發生衝突。
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