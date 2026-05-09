德國之聲評論／從「空軍1號」到「自由1號」 為何川普北京行注定失敗？

（德國之聲中文網）曾幾何時，美國總統訪問中國，都會帶著一大包人權問題。其中任何一個問題拿出來，都可能是當面扔向中共領導人的炸彈。如何避免這種打擊呢？中方會絞盡腦汁只談經濟，「反對把貿易問題政治化」。

從這個意義上說，川普是中共最滿意的美國總統。眾多周知，他對人權問題毫無興趣，甚至對美國國內的人權構架也予以破壞。然而，正如《時代》周刊的一篇報導所說，習近平在經濟方面也不會對川普做出任何讓步。康奈爾大學中國問題專家卡爾森（Allen Carlson）表示：「這次會談產生任何實質性成果的可能性幾乎為零。」

不要說川普用來贏得無數選票的關稅大棒了，哪怕聽上去更加迫在眉睫的芬太尼前體出口問題也無可奈何－－經過美國無數次威脅和談判，迄今幾乎毫無進展。即便是眼前的荷莫茲海峽危機，僅管中國近一半的石油和近三分之一的液化天然氣進口途經這條海峽，且約13%的戰前石油進口直接來自伊朗，北京的表現也出人意料地從容。

倫敦大學亞非學院教授曾銳生（Steve Tsang）說，「川普在乎嗎？對他來說，勝利不過是在Truth Social上發一篇貼文。」但是，我們不能忽略這樣的事實：習近平連貼文都不用發。川普會明確感覺到中期選舉的壓力，而習近平並沒有。

這並不意味著習近平不需要宣布勝利，只是這對他來說太容易了－－幾乎所有中國媒體都是他的Truth Social。

並非只有川普「無能」

川普的誇張和無能，在很大程度上轉移了中美關係的焦點。我很高興地看到，若干媒體跳開了這個聚光燈，從更長遠的歷史發展來解讀。《外交》雜志的一篇分析文章指出，從五十年來的兩國首腦峰會來看，這些會面鮮少從根本上改變兩國關係，但當處理得當時，它們能使一場潛在危險中的競爭變得不那麼動盪。

這個聽上去頗為正面的分析，實質上也說出了更為悲觀的歷史事實：無論是尼克森、柯林頓、歐巴馬還是川普，兩國之間能夠解決的，只有具體的問題，而非長期的願景。

因此，該文章警告說，不要過度解讀表面氣氛。典型案例是習近平2017年11月在北京對川普的盛大接待－－包括故宮私人晚宴、人民大會堂國宴以及逾2500億美元的商業大單，全程被包裝為超級「國事訪問」。然而這場盛景遮掩了實際上少得可憐的戰略共識。

從「空軍一號」到「自由一號」？

「自由之家」邀請一眾專家就川普訪問北京建言獻策。該研究機構指出，中共正在全球範圍內把政治與經濟掛鉤，持續壓制國內自由，以日益強大的軍力威脅周邊鄰國，並為包括伊朗在內的專制國家提供支撐，因此人權問責勢在必行。

該機構政策與倡導總監（Katie LaRoque）認為，川普擁有為美國贏得重大外交勝利的獨特機會：爭取釋放中共關押的一些最具國際影響力的政治犯，包括香港民主抗爭者黎智英（Jimmy Lai），以及錫安教會創始人金明日（Ezra Jin）。假如川普能夠帶著黎智英先生和金明日牧師乘坐空軍一號返回美國，那將是多麼偉大的榮光啊。

很多人會認為，不要說川普，對於五十年來的任何一位美國總統來說，這個想象顯然過於浪漫了。那樣的話，「空軍一號」可以當之無愧地更名為「自由一號」了。

不要當「自由一號」（所謂價值外交），就做「空軍一號」（所謂務實外交），是美國五十年來的主流外交政策。事到如今，仍然沒有人老老實實地說出真相：這種政策是徹底失敗的。

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

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