搭船載物資闖加薩遭以色列逮捕 2活動人士傳將獲釋

法新社報導，4月30日在希臘附近國際水域遭以色列逮捕的外籍活動人士，也就是加入「全球堅韌船隊」前往加薩走廊參與人道援助行動的巴勒斯坦裔西班牙人凱謝克（Saif Abu Keshek）與巴西籍的阿維拉（Thiago Avila），將被以色列釋放，移交給移民管理部門遣返。

人權組織阿達拉（Adalah）表示：「以色列安全局9日告知我方法律團隊，兩位活動人士（即凱謝克和阿維拉）將被釋放，稍晚將移交給以色列移民署準備遣返。」

根據阿達拉律師說法，以色列法院5日延長兩人羈押期限至10日，讓警方有更多時間進行訊問。律師則指出兩人「遭非法關押超過一週」，即便西班牙、巴西及聯合國此前均呼籲以色列儘速放人。

阿達拉還透露，兩人於拘留期間均絕食抗議，凱謝克5日晚間開始拒絕飲水。

以色列當局則否認虐待，但至今尚未正式起訴兩人，僅指控他們「在戰爭期間協助敵人」並「加入和資助恐怖組織」，認定兩人皆隸屬於美國指控曾參與哈瑪斯行動的「海外巴勒斯坦人大會」（PCPA）。

全球堅韌船隊原先從法國、西班牙及義大利啟航，目標是突破自2007年以來遭以色列持續封鎖的加薩走廊，運送救援物資給當地巴勒斯坦人。