俄烏戰爭未歇 克宮：達成和平協議還很遙遠

克里姆林宮今天表示，美國急於達成和平協議以結束俄羅斯與烏克蘭的戰事，但因為問題非常複雜，達成任何形式協議都還有很長的路要走。

路透社報導，俄羅斯與烏克蘭昨天證實，雙方已經同意在美國斡旋下實施為期3天的停火，期間是5月9日至11日，美國總統川普（Donald Trump）則指出，他希望停火能夠延長。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯國營電視台記者：「美方著急是可以理解的。」

培斯科夫說道：「但烏克蘭解決方案議題過於複雜，達成和平協議還有很長的路要走，涉及諸多複雜細節。」

俄羅斯軍隊在烏克蘭的戰事已經持續超過4年，比蘇聯於第二次世界大戰的作戰時間還要長。