美中元首峰會在即 北京「持久戰」想要什麼？分析指這事最重要

（德國之聲中文網）美國總統川普預計將於5月14日至15日訪問中國大陸，並與中國大陸領導人習近平舉行會晤。此前，由於伊朗戰爭爆發，這一峰會曾被迫推遲。

分析人士指出，在外交禮儀之外，北京正尋求達成具體的小範圍成果。儘管中方希望雙邊關係能夠實現廣泛重啟，但考慮到川普性格的不可預測性，北京將保持「現實的務實態度」。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院的何子恩（Benjamin Ho）表示，北京知道廣泛的重啟不太可能。目前，中美正處於為期一年的貿易停火期，中方的基準目標是延長該協議。

貿易壓力下的韌性表現

就在峰會前夕，中國大陸官方周六發布的數據顯示，今年4月中國大陸出口同比增長14.1%，顯著高於3月的2.5%，也超出了分析師的預期。儘管受到伊朗戰爭及美國此前加徵高額關稅的持續影響，中國大陸對美出口仍增長了11.3%。

荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，預計外部需求仍將是今年中國大陸經濟增長的重要驅動力。雖然中國大陸領導人在3月將年度增長目標設定在4.5%至5%之間，但出口表現依然強勁。宋林認為，由於2025年關稅大幅上調導致當年的貿易額基數較低，因此今年的對美貿易數據在對比下顯得大幅度好轉。

難以避免的伊朗議題

隨著伊朗戰爭的進行，這一話題將成為川普與習近平會晤中「難以避免」的部分。川普上月曾警告，若中國大陸向伊朗提供軍事援助，將對中國大陸商品加徵50%的關稅。目前，美國已開始通過針對中國大陸與德黑蘭的經濟往來向北京施壓。

美國亞洲協會政策研究所的李其（Lizzi Lee）指出，美國已經針對中國大陸與伊朗的經濟聯繫向北京施壓。經濟學人智庫的蘇月（Yue Su）認為，中國大陸不會接受美國要求其對伊朗或俄羅斯采取行動的壓力。中方雖然對德黑蘭有一定影響力，但並不具備決定性的控制權。蘇月表示，北京的目標是避免在已經複雜的雙邊關係中增加「額外的複雜性」。

籌碼與戰略對沖

在談判桌上，中國大陸手中的關鍵籌碼之一是稀土。這對從智能手機到電動汽車的生產都至關重要。駐北京的策緯咨詢公司（Trivium）中國大陸分析師馬祖爾（Joe Mazur）認為，中方可能會在訪問前安排一些「快速獲勝」的成果，例如增購美國農產品或波音飛機，以使川普及其團隊處於積極的心理狀態。

為了應對川普帶來的不穩定性，中國大陸一直在通過多元化貿易布局來對沖風險。李其指出，北京已經加強了法律工具箱，並深化了與東南亞及「全球南方」國家的聯繫。馬祖爾指出，無論峰會結果如何，中國大陸推動經濟「防美化」的進程都將持續。

北京是否具有信心？

李其認為，北京將以「審慎樂觀」的態度進入談判。她指出，北京相信自己現在能更好地吸收壓力，並且比面臨中期選舉壓力的川普更適應玩「持久戰」。

此外，俄羅斯總統普亭訪問北京也已提上日程。俄外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，訪問將在今年上半年進行。馬祖爾對法新社表示，緊湊的訪問行程將傳遞一個訊號，也就是說：即便習近平與川普進行了良好的會晤，也並不意味著中國大陸對俄羅斯的支持會有所改變，馬祖爾強調「（中俄）關係堅如磐石」。

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