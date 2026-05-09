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普亭勝利日閱兵發表強硬演說 稱俄軍對抗獲北約支持「侵略勢力」

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭今天在年度勝利日閱兵典禮上發表強硬演說，強調在烏克蘭的俄軍正對抗由整個北大西洋公約組織（NATO）支持的「侵略勢力」，並稱俄方目標屬正義之舉。 法新社
俄羅斯總統普亭今天在年度勝利日閱兵典禮上發表強硬演說，強調在烏克蘭的俄軍正對抗由整個北大西洋公約組織（NATO）支持的「侵略勢力」，並稱俄方目標屬正義之舉。 法新社

俄羅斯總統普亭今天在年度勝利日閱兵典禮上發表強硬演說，強調在烏克蘭的俄軍正對抗由整個北大西洋公約組織（NATO）支持的「侵略勢力」，並稱俄方目標屬正義之舉。

法新社報導，俄羅斯當局向來以盛大閱兵慶祝蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國。然而，烏克蘭近期發動一連串長程攻擊，促使克里姆林宮（Kremlin）加強安全措施，並縮減今年的慶祝規模。

與往年相比，這次閱兵儀式的規模大幅縮減，是近20年來首次未展示軍事裝備。

此外，今年只有白俄羅斯、馬來西亞及寮國領導人，還有斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）預定出席，與去年多位國際政要參與的場面形成強烈對比，其中包括中國國家主席習近平。

在美國總統川普（Donald Trump）最後一刻呼籲下，俄烏兩國同意於活動期間實施為期3天的停火。

普亭（Vladimir Putin）在閱兵演說中援引蘇聯的勝利歷史，試圖凝聚對俄軍在烏克蘭戰事的支持。這場閱兵除俄軍外，也有北韓士兵出席。

普亭指出，執行「特別軍事行動」的軍人「正對抗由整個北約集團支援並提供武裝的侵略勢力，儘管如此，我們的英雄仍持續向前推進」。

普亭還說：「我堅信，我們的事業是正義的。」

北約 普亭 烏克蘭 俄羅斯

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