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無人機頻墜波羅的海國家 烏克蘭擬派專家助強化防護

中央社／ 維爾紐斯9日專電

波羅的海地區近期接連發生無人機闖入並墜毀事件，引發區域安全關注。烏克蘭外交部長西比哈8日表示，基輔正評估派遣安全專家赴當地協助強化空域防護，並指出相關事件可能與俄羅斯電子戰干擾有關。

2架疑似來自烏克蘭的無人機7日清晨自俄羅斯方向進入拉脫維亞後墜毀。西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X上發文指出，烏克蘭與拉脫維亞目前保持密切聯繫，雙方正交換資訊，以釐清事件經過。

西比哈表示，若確認這些無人機屬烏克蘭所有，且是遭俄羅斯電子戰系統干擾偏離航道並被導向拉脫維亞，烏方將致上誠摯歉意。但他強調，烏克蘭從未刻意將無人機飛向拉脫維亞。

他並指出，烏克蘭已就類似非蓄意事件向愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及芬蘭表達歉意，強調相關情況與俄羅斯電子戰系統改變無人機航向有關，並表示烏方相關機構正與各國合作，降低類似事件重演風險。

西比哈表示，在烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）指示下，烏克蘭正考慮派遣專家團隊，直接協助友邦提升空域安全，防範各類突發狀況。

近月來，拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞通報多起無人機進入領空事件，部分被認為原本是鎖定俄羅斯為目標的烏克蘭無人機。拉脫維亞與立陶宛已呼籲北大西洋公約組織（NATO）加強該地區防空能力。

烏克蘭 拉脫維亞 俄羅斯

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