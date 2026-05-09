快訊

鼠患「套路」有如大罷免2.0？徐巧芯建議沈伯洋「回頭是岸」

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

王俐人浴室介紹團購「僅披毛巾」 震撼大尺度網直呼：皮膚好到在發亮

聽新聞
0:00 / 0:00

共同社：美日印澳擬下旬召開Quad外長會議 降低對陸依賴關鍵礦產

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
印度外交部長蘇傑生（左起）、澳洲外交部長黃英賢、日本時任外務大臣岩屋毅和美國國務卿魯比歐去年7月在美國華府國務院會面。路透
印度外交部長蘇傑生（左起）、澳洲外交部長黃英賢、日本時任外務大臣岩屋毅和美國國務卿魯比歐去年7月在美國華府國務院會面。路透

日本共同社報導，多名外交消息人士8日透露，美日印澳擬本月下旬在印度首都新德里召開「四方安全對話」（Quad）外長會議。此次議題預計是降低關鍵礦產資源的對中依賴。上次會議於去年7月在美國華府舉行。

共同社指出，「四方安全對話」原本計畫去年在印度召開峰會，但受美印關係惡化及川普對多邊機制不太感興趣等因素影響延後，本次外長會議能否促成峰會尚難預料。

美日印澳四國先前原定今年在澳洲召開外長會議。不過，消息人士說，為了「安撫」印度而改在新德里舉行。這將是第二屆川普政府上台以來，第三次召開「四方安全對話」外長會議。

美國國務卿魯比歐計畫出席會議。美國駐印大使戈爾（Sergio Gor）6日在社群媒體X發文表示，「期待魯比歐訪印」。　　

「四方安全對話」外長去年7月會議發布聯合聲明，將致力實現稀土等關鍵礦產資源的供應鏈多樣化。考慮到中國大陸動作，美日印澳都嚴重關切東海與南海局勢，強烈反對以武力和脅迫單方面改變現狀。

印度 新德里 川普

延伸閱讀

高市早苗在澳下跪獻花 中國官媒：向西方遞投名狀

川習會前夕…美國財長將訪日 專家：日本更想討論對中國政策

川習會4個觀察 台灣避免成菜單

尋求融冰 高市上台 自民黨高層首訪陸

相關新聞

耐心取勝？北京動武不急於一時 美專家預測關鍵轉折時間點

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與歐亞集團中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）8日在《外交事務》（Foreign Affair）刊文，題為「中國為何等待：北京對台灣的長期盤算」。兩人指出，外界常將中國武力接管台灣形容為不可避免、甚至迫在眉睫。許多觀察家都認為美國總統川普對防衛台灣的承諾態度曖昧，又似乎不在意台灣命運，可能誘使北京很快動武，甚至在2026年底前實現武力統一。但這些推測誤解了北京的戰略。

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 當地警方調查中

一名美國男子日前在格陵蘭首府努克搭計程車時，向司機提出一項離奇提議：只要在支持格陵蘭加入美國的請願書上簽名，就有機會獲得20萬美元（約台幣626萬元）。當地警方已展開調查，事件也再次牽動格陵蘭對美國政治活動的敏感神經。

共同社：美日印澳擬下旬召開Quad外長會議 降低對陸依賴關鍵礦產

日本共同社報導，多名外交消息人士8日透露，美日印澳擬本月下旬在印度首都新德里召開「四方安全對話」（Quad）外長會議。此次議題預計是降低關鍵礦產資源的對中依賴。上次會議於去年7月在美國華府舉行。

美對中路線混亂 內部人士：「川普是最大鴿派」

美國總統川普即將訪問中國，但企業界領袖對白宮近期釋出的混亂訊號感到不滿，原因是他們至今仍不清楚企業執行長在這趟訪中行程中究竟將扮演什麼角色。此事也凸顯，川普政府正試圖在美中商業關係之間取得微妙平衡：一方面，川普希望透過大型投資協議展現成果；另一方面，華府兩黨近年逐漸形成共識，認為中國投資對美國國安構成威脅。

荷莫茲「暗航」商船激增600% 關自動識別防遭鎖定襲擊

總部位於英國的海事分析公司溫沃德7日發布報告，荷莫茲海峽附近水域安全形勢持續緊張，大量商業船隻因擔憂軍事衝突、電子干擾及遭鎖定風險，選擇關閉船舶自動識別系統，轉入「暗航」狀態行駛，近日數量激增近600%，引發各界關注。

抗美中強權 德國號召「不限歐洲國家」組同盟自保

德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）呼籲，希望歐盟與加拿大和英國等志同道合國家能加強合作，以在面對美國等強權的反覆無常時更加保護好他們自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。