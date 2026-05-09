共同社：美日印澳擬下旬召開Quad外長會議 降低對陸依賴關鍵礦產

日本共同社報導，多名外交消息人士8日透露，美日印澳擬本月下旬在印度首都新德里召開「四方安全對話」（Quad）外長會議。此次議題預計是降低關鍵礦產資源的對中依賴。上次會議於去年7月在美國華府舉行。

共同社指出，「四方安全對話」原本計畫去年在印度召開峰會，但受美印關係惡化及川普對多邊機制不太感興趣等因素影響延後，本次外長會議能否促成峰會尚難預料。

美日印澳四國先前原定今年在澳洲召開外長會議。不過，消息人士說，為了「安撫」印度而改在新德里舉行。這將是第二屆川普政府上台以來，第三次召開「四方安全對話」外長會議。

美國國務卿魯比歐計畫出席會議。美國駐印大使戈爾（Sergio Gor）6日在社群媒體X發文表示，「期待魯比歐訪印」。

「四方安全對話」外長去年7月會議發布聯合聲明，將致力實現稀土等關鍵礦產資源的供應鏈多樣化。考慮到中國大陸動作，美日印澳都嚴重關切東海與南海局勢，強烈反對以武力和脅迫單方面改變現狀。