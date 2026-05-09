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美軍再打擊東太平洋疑似運毒船釀2死 累計已192人身亡
美國軍方今天表示，其再度在東太平洋打擊1艘涉嫌走私毒品的船隻，造成2人死亡，另有1人生還。
法新社報導，美軍南方司令部（US SouthernCommand）在社群媒體平台X發文表示，被擊中的船隻是由指定恐怖組織（designated terroristorganization）所運作，且情報證實其當時沿著已知的毒品走私路線航行。
貼文附上的黑白影片顯示，1艘小船正在海上行駛，隨後遭到1枚拋射體擊中並發生巨大爆炸。
美軍南方司令部說，這次打擊有1人生還，但未說明其狀況；美國海岸防衛隊已獲報展開搜救任務。
美國川普（Donald Trump）政府去年9月初開始打擊涉嫌走私毒品的船隻，並強調其實際上正與來自拉丁美洲的「毒品恐怖分子」交戰。然而美國政府並未提出確鑿證據證明這些船隻涉入毒品走私。
美國近幾個月來已發動過數十次類似今天的打擊行動，這次是1個月來至少第10起。據法新社統計，這類行動造成的死亡人數累計已至少達到192人。
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