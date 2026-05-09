歐盟史上最大國防融資 波蘭總理簽署1.6兆協議

波蘭政府8日簽署歐盟史上最大規模的國防融資計畫「歐洲安全行動」，將獲得約437億歐元（約新台幣1兆6125億）的歐盟貸款。波蘭成為19個申請國中第一個簽署該計畫並獲得最多資金的國家，彰顯其在歐盟防務中的領先地位。

根據波蘭總理府的公告，昨天下午波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）正式簽署歐盟「歐洲安全行動」國防貸款計畫（Security Action for Europe，SAFE），獲得資金總額高達437億歐元。

總理府宣布，簽署「SAFE」合約後，預付款65億歐元（約新台幣2400億）將於幾天內匯入波蘭。這筆資金將促進工業訂單、強化波蘭經濟並創造就業機會。

總理府表示，波蘭成為「SAFE」計畫19個申請國中首個獲批且金額最高的國家，歸功於其「提案者」身分和戰略位置。該計畫由圖斯克政府在歐盟積極推動，波蘭也率先提交包含139項具體專案的清單。

總理府也指出，波蘭國防支出占GDP 4.8%，為北約成員國中最高，加上波蘭位處東部防線前線，符合歐盟「高風險、高投入」優先資助標準，因此獲得將近3成的「SAFE」總資金，遠超其他成員國。

圖斯克表示，「歐洲安全行動」貸款將用於波蘭軍隊現代化與邊境安全，包含資助「東方盾牌」（Tarcza Wschód）防禦工程、無人機攔截系統及網路安全。

圖斯克強調，89%的「SAFE」資金將直接注入波蘭本土國防企業，預計將惠及超過1.2萬家國內供應商。

根據波蘭主流新聞Onet報導，「SAFE」是歐盟史上最大規模的國防融資計畫，目的是為了應對俄烏戰爭等地緣政治變局，並補足美國支援的不確定性。

「SAFE」計畫貸款總額為1500億歐元（約新台幣5兆5365億），透過提供長達45年的極低利貸款，讓成員國在不即刻拖垮財政預算的前提下，能迅速籌措國防資金。

該計畫帶有鮮明的「歐洲優先」色彩，核心目標是建立歐洲防衛自主，並規定65%的採購額必須來自歐盟企業，美國與韓國等非歐盟國家則被限制為次要供應商。

總理府也回擊波蘭總統納夫羅茨基（KarolNawrocki）3月中旬行使否決權推翻「SAFE貸款執行法」一事，強調圖斯克政府已找到解決方案，將「SAFE」資金提供給波蘭服務部門，包括邊防、國家消防局和警察。

根據波蘭總統府的公告，納夫羅茨基指出，「SAFE」計畫長達45年的還款期是「對未來世代的財務勒索」，且該計畫對美國軍工企業的排除，恐將損害波蘭與華盛頓的戰略同盟。總統府也質疑，該計畫將給予歐盟干預波蘭國防政策的權力。