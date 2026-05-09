東協支持於菲律賓設立海事中心 強化合作協調

在地緣政治緊張及海上安全挑戰升高之際，東南亞國家協會（ASEAN）領袖支持在菲律賓設立「東協海事中心」，以加強區域海事合作與協調。

東協第48屆峰會昨天在菲律賓中部都會宿霧（Cebu）閉幕，菲律賓外交部今天發布「主席聲明」指出，東協海事中心若成立，將支援東協處理海事相關事務，促進東協政治、安全與經濟部門間的跨領域協調。

這座中心預定設於菲律賓，目前仍處於構思階段，組織架構、運作方式、經費來源等，都尚待東協各會員國進行規劃。

根據「主席聲明」，東協領袖也通過「東協領袖海事合作宣言」（ASEAN Leaders' Declaration on MaritimeCooperation），重申維持海域穩定及加強東協會員國實務合作的重要性。

東協領袖也討論南海局勢，重申支持透過包括聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法，以和平方式處理爭議，並強調維護航行與飛越自由、海洋環境保護及航行安全的重要性。

主席聲明並未點名任何國家，但近年菲律賓軍方與海岸防衛隊不時指控中國海警船與軍艦，在菲律賓專屬經濟區騷擾菲律賓漁民和公務船。

為強化東協海岸防衛隊及海洋執法單位之間的合作，東協領袖認可現行「東協海岸防衛隊論壇」（ASEAN Coast Guard Forum）的重要性，並考慮將此論壇升格為正式東協部門機構。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，設定主題為「攜手航向未來」（Navigating Our Future, Together）。作為擁有7600多座島嶼的群島國家，菲律賓把域內海事合作列為優先項目之一。