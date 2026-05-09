快訊

8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

獨／泳池跳水台突斷裂噴飛！他慘受傷仍奪200米自由式金牌 父不捨喊話了

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 警方出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

耐心取勝？北京動武不急於一時 美專家預測關鍵轉折時間點

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美智庫專家撰文指出，中國想以最低成本統一台灣，而且目前相信，時間拖得愈久，統一會變得愈容易，代價也會更低。中國並非完全排除動武，但它目前更相信，耐心施壓比立即開戰更有利。路透社
美智庫專家撰文指出，中國想以最低成本統一台灣，而且目前相信，時間拖得愈久，統一會變得愈容易，代價也會更低。中國並非完全排除動武，但它目前更相信，耐心施壓比立即開戰更有利。路透社

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與歐亞集團中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）8日在《外交事務》（Foreign Affair）刊文，題為「中國為何等待：北京台灣的長期盤算」。兩人指出，外界常將中國武力接管台灣形容為不可避免、甚至迫在眉睫。許多觀察家都認為美國總統川普對防衛台灣的承諾態度曖昧，又似乎不在意台灣命運，可能誘使北京很快動武，甚至在2026年底前實現武力統一。但這些推測誤解了北京的戰略。

內文提到，華府對伊朗作戰，並將部分美軍防衛資源從印太轉往中東，也進一步加深外界憂慮。有人擔心，中國可能趁美國分身乏術時奪取台灣，且不必太擔心美國有所回應。

然而，中國想以最低成本統一台灣，而且目前相信，時間拖得愈久，統一會變得愈容易，代價也會更低。隨著中國持續發展軍事與經濟能力，試圖嚇阻美國介入防衛台灣，北京認為自己未必需要全面入侵，也能迫使台灣屈服。

與此同時，北京也有信心防止台灣正式走向獨立。換言之，中國並非完全排除動武，但它目前更相信，耐心施壓比立即開戰更有利。

在特定情況下，北京仍可能入侵或封鎖台灣，包括台灣宣布獨立、美國正式承認台灣，或北京認定除了動武之外，已沒有其他統一路徑。不過，短期內發生軍事行動的風險不高，因為北京愈來愈相信，它把台灣納入版圖的長期戰略正在奏效。

例如，美麗島民調顯示，台灣年輕人支持獨立的比例下降；20歲至29歲的最年輕群體，幾乎比其他年齡層都更傾向支持統一而非獨立。今年4月，國民黨主席鄭麗文在北京會晤中國領導人習近平，並重申國民黨反對台獨，也支持所謂「九二共識」，也就是以海峽兩岸同屬「一個中國」為核心的政治表述。

北京相信時間站在自己這邊，而這項判斷將在2028年面臨重大考驗。屆時台灣與美國都將舉行總統大選，可能動搖北京對自身戰略的信心。

文章指出，如果賴清德總統連任，而中國判斷他打算正式推動台獨，北京可能重新評估作法。不過，即便如此，北京仍不太可能認定必須以軍事方式接管台灣，而可能改採更強硬的壓力手段，例如派遣船艦與軍機進入台灣領海和領空，或在台灣周邊實施封鎖。

至少目前，中國領導人仍認為，耐心等待是更有勝算的策略。

印太 伊朗 北京 葛來儀 台灣 美國 川普

延伸閱讀

川普訪陸進入倒數 老交情面臨新考驗

相關新聞

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 當地警方調查中

一名美國男子日前在格陵蘭首府努克搭計程車時，向司機提出一項離奇提議：只要在支持格陵蘭加入美國的請願書上簽名，就有機會獲得20萬美元（約台幣626萬元）。當地警方已展開調查，事件也再次牽動格陵蘭對美國政治活動的敏感神經。

川習會倒數／魯比歐：台灣議題不是重點 智庫：川不會拿台換投資

美國國務卿魯比歐8日在結束訪問梵蒂岡及義大利的行程後說，下周的北京「川習會」將很可能討論台灣議題。魯比歐還說，美國政策維持不變，「我們不希望看到任何強迫或被迫的情勢變遷」，這將造成全球不穩。

耐心取勝？北京動武不急於一時 美專家預測關鍵轉折時間點

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與歐亞集團中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）8日在《外交事務》（Foreign Affair）刊文，題為「中國為何等待：北京對台灣的長期盤算」。兩人指出，外界常將中國武力接管台灣形容為不可避免、甚至迫在眉睫。許多觀察家都認為美國總統川普對防衛台灣的承諾態度曖昧，又似乎不在意台灣命運，可能誘使北京很快動武，甚至在2026年底前實現武力統一。但這些推測誤解了北京的戰略。

美對中路線混亂 內部人士：「川普是最大鴿派」

美國總統川普即將訪問中國，但企業界領袖對白宮近期釋出的混亂訊號感到不滿，原因是他們至今仍不清楚企業執行長在這趟訪中行程中究竟將扮演什麼角色。此事也凸顯，川普政府正試圖在美中商業關係之間取得微妙平衡：一方面，川普希望透過大型投資協議展現成果；另一方面，華府兩黨近年逐漸形成共識，認為中國投資對美國國安構成威脅。

荷莫茲「暗航」商船激增600% 關自動識別防遭鎖定襲擊

總部位於英國的海事分析公司溫沃德7日發布報告，荷莫茲海峽附近水域安全形勢持續緊張，大量商業船隻因擔憂軍事衝突、電子干擾及遭鎖定風險，選擇關閉船舶自動識別系統，轉入「暗航」狀態行駛，近日數量激增近600%，引發各界關注。

抗美中強權 德國號召「不限歐洲國家」組同盟自保

德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）呼籲，希望歐盟與加拿大和英國等志同道合國家能加強合作，以在面對美國等強權的反覆無常時更加保護好他們自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。