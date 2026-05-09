川習會 摩根大通：可能達成進一步談判框架協議

美國總統川普預計14至15日訪問中國，屆時將與中國國家主席習近平會談。摩根大通預測，川習會可能達成進一步談判的框架協議，中國可能同意大量購買美國大豆及其他農產品，以及波音飛機、原油和天然氣，以維持現有關稅狀態。

香港經濟日報日前引述美國知名投資銀行摩根大通（JPMorgan）報告作了上述報導。首先，報告指出，雙方都強烈希望迅速解決中東衝突、重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並且緩和其他潛在的戰略要衝。

第二個重要議題可能是中美雙方在關鍵礦產和高科技產品競爭中的相互限制。焦點之一是川普政府是否願意進一步放鬆出口管制，允許中國獲取先進半導體，以換取中國放寬稀土出口管制。至於中美會談是否會觸及輝達（NVIDIA）旗下性能更強的BlackwellB100、B200及B300晶片，則仍有待觀察。

貿易則無疑是川習會重點。報告表示，中美高層多輪談判進展緩慢、沒有實質突破，尤其在美國最高法院「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）裁決削弱美方立場以及美方要求中國協助重開荷莫茲海峽的背景下，預期川習會將達成進一步談判的框架協議，而非全面貿易協定，中國可能同意大量購買美國大豆及其他農產品，以及波音飛機、原油和天然氣，以維持現有關稅狀態。

此外，報告認為，人民幣顯現明顯的漸進式升值傾向，若中美會晤富有成效且取得實質成果，美元兌人民幣滙率可能觸及6.5。

另家投行花旗的報告也表示，即將舉行中美會晤可能加速解決中東衝突，並有助於推動人民幣和股市進一步上漲。雙方經濟議程應有助於加強雙邊關係的短期穩定，但不能扭轉結構性不利因素。