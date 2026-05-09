川習會前美中頻互動 分析：釋出積極訊號

川習會即將登場，美中高層近期互動頻繁，中國學者分析，中美多輪互動暗藏博弈，但總體釋出積極訊號，為兩國元首會談打下務實、理性的基調。

美國總統川普預計14至15日訪中，並與中國國家主席習近平會談。川習會正式登場前，中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、外交部長王毅近日分別會見了與川普關係密切的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）。

香港明報今天在專文中引述中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，戴恩斯此行更多的是在扮演面對面溝通者的積極角色。戴恩斯的政治光譜偏向川普的相對溫和派，這次訪問中國具有特殊戰略意義。

王義桅認為，相較於立場強硬的國務卿盧比歐（Marco Rubio），戴恩斯既接近川普核心圈，又不過分親密，適合充當溫和、務實的傳聲筒。這也說明川普有意盡快促成兩國元首會晤。

文章提到，李強與戴恩斯會面時指出，「台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線」。對此，王義桅分析，「近期台海局勢受美日及島內『台獨』勢力擾動，再現不穩定因素，中方重申立場，意在提醒美方不要觸動紅線」。

值得注意的是，這篇專文表示，王毅4月30日與盧比歐通電話，雙方都強調元首外交的重要性。同一天，中美經貿中方主談人、國務院副總理何立峰與美方主談人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）視訊通話。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，中美基於已成熟的溝通管道進行交流，顯示中美關係的積極變化；但仍需警惕美國一邊「握手」，一邊在背後「捅刀子」。

與此同時，中國商務部2日表示，中方依據「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」公布禁令，阻斷美國以參與涉伊朗石油交易為由、對5家中國企業實施的制裁措施。高凌雲指出，這是中國首次啟用阻斷辦法反制美國的長臂管轄，不僅在阻斷不當域外管轄方面邁出重要一步，也為對美博弈加上新的反制籌碼。

文章還提到，戴恩斯率領的美國國會參議員代表團先後訪問了上海和北京。上海市長龔正會見代表團時表示，上海願與美國加強經貿、產業投資合作，歡迎美國企業用好進博會大平台，更多赴上海投資發展。分析稱，這說明中美經貿關係的相互依存，無法輕易被政治因素左右。只要美方有誠意，中國對外開放的大門依舊敞開。

文章並稱，4月以來，中美在外交、經貿、工商界、智庫、青年人文等層面的接觸已明顯升溫。對此，王義桅分析，從最近中美互動節奏看，為可能舉行的元首會晤的預熱已全面展開；但這一系列密集互動是否能消減近期博弈帶來的緊張因素，仍有待觀察。

高凌雲則表示，戴恩斯訪中能為元首會晤帶來務實、理性的聲音，但川普所期望的暖場效果，最後仍需以實打實的政策與態度收尾，才能讓中美間的積極氣氛真正助力可能到來的重頭戲。