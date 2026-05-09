快訊

不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 當地警方調查中

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會倒數／魯比歐：台灣議題不是重點 智庫：川不會拿台換投資

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
美國國務卿魯比歐說，川習會將談到台灣議題，但不會是主要議題。(歐新社)
美國國務卿魯比歐說，川習會將談到台灣議題，但不會是主要議題。(歐新社)

美國國務卿魯比歐8日在結束訪問梵蒂岡及義大利的行程後說，下周的北京「川習會」將很可能討論台灣議題。魯比歐還說，美國政策維持不變，「我們不希望看到任何強迫或被迫的情勢變遷」，這將造成全球不穩。

魯比歐表示，他不認為台灣議題將是這次川習會的重點，但肯定會被提到，而台海穩定對美國、中國與全球都有利，因此台海有必要穩定。

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)7日進行線上簡報，由CSIS「中國實力計畫」主任林洋和顧問凱根等人分析下周的北京川習會。林、凱兩人不認為，川普總統將為了來自中國的投資協議，就拿台灣做交換；中國可能提出美國對台軍售議題，但川普明白，軍售不只對台灣國防重要，也對美國經濟和軍火公司有利。

林洋說，並不認為中方會以為，只要給川普一份龐大的對美投資協議，川普就會拿台灣來換。林洋也不認為，川普會拿台灣來換。

林洋還說，川普的確視經濟為這次川習會的優先事項，還有伊朗問題；中國則想將台灣議題帶進來，但這三個議題間不一定能交換。

美國智庫學者認為，美國不會拿台灣來換取中方投資，圖為美軍F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機降落在巡航南海及台灣海峽的美軍雷根號航母上。(美聯社)
美國智庫學者認為，美國不會拿台灣來換取中方投資，圖為美軍F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機降落在巡航南海及台灣海峽的美軍雷根號航母上。(美聯社)

凱根也提到，川普對他與習近平的私人關係極具信心，並想展示他能運用這段關係為美國爭取到實質利益。

在美國對台軍售上，林洋表示，預料中方將又一次提起此一議題，但川普不太可能拒絕軍售；儘管美國去年底宣布大規模對台軍售，但如今川普仍將訪中；在他去年1月回任後，尚未看到美國大規模對台軍售阻礙美中領袖會面的情況。

林洋還表示，台灣通過國防特別預算，那川普目前所持的對台立場可能被強化許多。林洋也預料，習近平在此次川習會時可能暗示川普應更改美國有關台灣的措辭，發出美國「反對台獨」的聲明，而美國過去一貫立場是「不支持台獨」，從不支持改為反對，將是很關鍵的轉變。

延伸閱讀

魯比歐：下周「川習會」可能討論台灣議題 但不會是重點

川習會下周登場 美中預料談到伊朗和台灣

川習會在即 路透：台灣、貿易及伊朗為主要議題

法專家看川習會：台灣議題牽動美國亞洲盟友信心

相關新聞

川普宣布俄烏停火3天「各交換千名戰俘」 盼成終戰開端

美國總統川普今天宣布，俄羅斯與烏克蘭將自9日起停火3天，並表示希望這能成為終結俄烏戰爭的長期協議開端

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 當地警方調查中

一名美國男子日前在格陵蘭首府努克搭計程車時，向司機提出一項離奇提議：只要在支持格陵蘭加入美國的請願書上簽名，就有機會獲得20萬美元（約台幣626萬元）。當地警方已展開調查，事件也再次牽動格陵蘭對美國政治活動的敏感神經。

美對中路線混亂 內部人士：「川普是最大鴿派」

美國總統川普即將訪問中國，但企業界領袖對白宮近期釋出的混亂訊號感到不滿，原因是他們至今仍不清楚企業執行長在這趟訪中行程中究竟將扮演什麼角色。此事也凸顯，川普政府正試圖在美中商業關係之間取得微妙平衡：一方面，川普希望透過大型投資協議展現成果；另一方面，華府兩黨近年逐漸形成共識，認為中國投資對美國國安構成威脅。

川習會倒數／美中談判「求穩為上」 中東議題成主旋律

美國總統川普將於14、15日訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，市場預期，這場「川習會」議題將聚焦伊朗戰爭與台灣，從而壓縮了解決關稅與稀土等爭端空間。

北韓援俄陣亡士兵 BBC以衛星影像分析紀念牆估2300人

烏克蘭2024年8月奇襲俄羅斯庫斯克後，南韓估計北韓至少派出1萬1000名士兵協助俄方收復部分失土，藉此換取糧食、資金與技術援助。儘管北韓領導人金正恩過去曾公開向陣亡士兵致意，官方卻始終未公布死亡人數。不過，一座新建紀念設施首次提供可供觀察的線索。BBC根據衛星影像與北韓官媒照片推估，約有2300名北韓士兵在俄烏戰爭期間喪生。

川習會倒數／魯比歐：台灣議題不是重點 智庫：川不會拿台換投資

美國國務卿魯比歐8日在結束訪問梵蒂岡及義大利的行程後說，下周的北京「川習會」將很可能討論台灣議題。魯比歐還說，美國政策維持不變，「我們不希望看到任何強迫或被迫的情勢變遷」，這將造成全球不穩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。