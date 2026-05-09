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川習會倒數／美中談判「求穩為上」 中東議題成主旋律

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
川普訪問中國，將牽動美中台關係，圖為台灣一張桌面上擺放著中國、美國與中華民國的旗幟。(路透資料照片)
川普訪問中國，將牽動美中台關係，圖為台灣一張桌面上擺放著中國、美國與中華民國的旗幟。(路透資料照片)

美國總統川普將於14、15日訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，市場預期，這場「川習會」議題將聚焦伊朗戰爭與台灣，從而壓縮了解決關稅與稀土等爭端空間。

美國財長貝森特已表示，伊朗將是川習會主題。尤其是北京本周稍早接待伊朗外長阿拉奇，為2月底伊朗戰爭開打以來首見，強化外界對於美國與伊朗有望達成停火協議的期待。

花旗指出，這次川習會主要議題可能是地緣政治，有望加速中東衝突解決進程，對美國而言，優先層級最高者為中東議題，包括停火、重啟荷莫茲海峽、美伊和平協議談判、購買伊朗原油等，以及中國採購美國的農產品、能源及飛機等。

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年曾在APEC釜山峰會場邊會晤。（路透資料照片）
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年曾在APEC釜山峰會場邊會晤。（路透資料照片）

對中國而言，優先層級最高者為台灣議題，包括美國對台軍售、一個中國原則等。

相較下，經貿議題急迫性降低，因為美中貿易戰休兵期預定11月才屆滿，也放出風聲願意在人工智慧（AI）安全威脅方面展開合作。

而且，今年的川習互動可能不只這一場，雙方依然暫定可能安排多次會面，包括習近平之後可能訪問華府。

目前各界對這次川習會能取得成果的期望不高，或許能在中國擴大採購美國黃豆與波音飛機、或是再延長貿易休兵期等議題達成協議。

畢竟，美中雙方都希望避免關係失控，「求穩為上」，川普希望藉由訪中凸顯自己能直接與習近平談判，並向國內選民展示處理大國外交的能力，中國則想爭取減輕美國壓力的時間和空間。

川習會 習近平 川習 伊朗戰爭

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