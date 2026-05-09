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英國工黨慘敗 1999年地方自治以來首失威爾斯執政權

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）報導，英國工黨（Labour Party）今天在威爾斯（Wales）地方選舉中失去執政權，這是1999年威爾斯成立地方自治議會以來，工黨首次失去執政權。威爾斯國民黨（Plaid Cymru）贏得最多席次。

在96議席全部開出後，威爾斯國民黨取得43席，反移民的英國改革黨（Reform UK）以34席居次，工黨僅拿下9席，落居第三。

對中間偏左的工黨而言，這是在其傳統票倉的重大挫敗。工黨不僅是英國執政黨，更主導威爾斯政壇超過一世紀。

工黨威爾斯領袖摩根（Eluned Morgan）失去自己的議席，並隨即宣布辭去領袖職務。

她說：「這代表工黨在威爾斯長達一世紀的勝利時代告終，工黨必須徹底反省，理解我們面臨挑戰的嚴重程度。」

摩根還指出，由施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨「需要改變方向」。工黨昨天在英格蘭與蘇格蘭地方選舉中同樣遭受挫敗。

威爾斯國民黨領袖伊奧沃斯（Rhun ap Iorwerth）表示，選舉結果顯示威爾斯人民希望「更換領導人」。

威爾斯議會在27年前成立，由時任英國首相布萊爾（Tony Blair）領導的工黨政府將醫療、交通與社會政策等權力從倫敦下放至愛丁堡（Edinburgh）、卡地夫（Cardiff）與貝爾法斯特（Belfast）的新地方議會。

英國 BBC 工黨

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