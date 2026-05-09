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川習會前夕…美國財長將訪日 專家：日本更想討論對中國政策

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國財長貝森特4月在內華達州拉斯維加斯「AC飯店」發言。法新社
美國財長貝森特4月在內華達州拉斯維加斯「AC飯店」發言。法新社

東京放送電視台（TBS）8日引述幾位相關人士報導，美日正安排美國財長貝森特下周訪日時，於12日晚間和日本財經界餐敘，就2國合作等議題交換意見。

在14、15日美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的北京「川習會」前，貝森特預定自11至13日訪日，與日本首相高市早苗及財務大臣片山皋月會談。日本讀賣新聞日前引述幾位相關人士報導，貝森特13日將從日本飛往北京參與川習會。

12日的上述晚宴中由美方主辦，除了貝森特，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也將出席；日方有包括金融業的幾十家企業領導高層和日本經濟團體聯合會（經團聯）等受邀。

根據日媒報導，貝森特是有名的「親日派」，這將是他自去年10月以來再度訪日。

在日圓兌美元匯率持續走弱下，備受關注的是貝森特屆時會否就匯率問題及半導體等各領域的美日合作做法與新型人工智慧（AI）Claude Mythos的風險，和日方交換意見。

根據朝日電視台等日媒報導，貝森特這次日本行還將與日銀（日本央行）總裁植田和男會談，而貝森特和高市、片山及植田的會談都將採個別方式。

對貝森特將訪日，片山4月說，「貝森特部長本來就很喜歡日本，所以想先去日本，接著訪中」。

儘管預料貝森特屆時將討論日圓持續貶值問題，但有日本專家指出，日方真正想與他討論的是對中政策。日本上智大學教授前嶋和弘就表示，貝森特必然也會隨川普訪中，為了川普政府不會在川習會時對中方做出「不尋常」的妥協讓步，因此日方想先「離間」川習會。

高市 川習會 習近平

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