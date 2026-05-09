美智庫：川普不會拿台灣換中方投資

美國國務卿魯比歐八日在結束訪問梵蒂岡及義大利的行程後說，下周的北京「川習會」將很可能討論台灣議題。魯比歐還說，美國政策維持不變，「我們不希望看到任何強迫或被迫的情勢變遷」，這將造成全球不穩。

魯比歐表示，他不認為台灣議題將是這次川習會的重點，但肯定會被提到，而台海穩定對美國、中國大陸與全球都有利，因此台海有必要穩定。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）七日進行線上簡報，由ＣＳＩＳ「中國實力計畫」主任林洋和顧問凱根等人分析下周的北京川習會。林、凱兩人不認為，美國總統川普將為了來自中國大陸的投資協議，就拿台灣做交換；中國可能提出美國對台軍售議題，但川普明白，軍售不只對台灣國防重要，也對美國經濟和軍火公司有利。

林洋說，並不認為中方會以為，只要給川普一份龐大的對美投資協議，川普就會拿台灣來換。林洋也不認為，川普會拿台灣來換。

林洋還說，川普的確視經濟為這次川習會的優先事項，還有伊朗問題；中國則想將台灣議題帶進來，但這三個議題間不一定能交換。

凱根也提到，川普對他與中國國家主席習近平的私人關係極具信心，並想展示他能運用這段關係為美國爭取到實質利益。

在美國對台軍售上，林洋表示，預料中方將又一次提起此一議題，但川普不太可能拒絕軍售；儘管美國去年底宣布大規模對台軍售，但如今川普仍將訪中；在他去年一月回任後，尚未看到美國大規模對台軍售阻礙美中領袖會面的情況。

林洋還表示，台灣通過國防特別預算，那川普目前所持的對台立場可能被強化許多。林洋也預料，習近平在此次川習會時可能暗示川普應更改美國有關台灣的措辭，發出美國「反對台獨」的聲明，而美國過去一貫立場是「不支持台獨」，從不支持改為反對，將是很關鍵的轉變。