川普訪陸 黃仁勳：若受邀很榮幸

美媒Semafor七日報導，美國政府邀輝達、蘋果、埃克森美孚、波音、高通、黑石、花旗集團及Visa等大型美企的執行長（ＣＥＯ），下周陪美國總統川普訪問中國大陸。

輝達執行長黃仁勳七日接受美國財經媒體ＣＮＢＣ節目主持人克芮麥訪問時雖表示，「我們應讓總統宣布任何他決定宣布的消息」，但「若受邀將是一大榮幸，這是作為美國代表的一大殊榮」。

波音執行長歐特柏格四月表明，盼川普政府協助促成一筆該公司期待已久的中國大訂單。

路透引述產業消息人士報導，該訂單可能涵蓋五百架七三七ＭＡＸ與數十架廣體客機。這將是中國自二○一七年以來，首度和波音簽下大單，該訂單的宣布也將被美方視為這次北京「川習會」一大成果。

ＣＮＢＣ引述一位熟悉相關安排的消息人士報導，這次隨川普訪中的商業代表團規模，可能比近來其他國家訪中時的代表團小。外媒尚未能證實獲邀隨川普訪中的美企完整名單，白宮原先提出的一份約廿四位隨行美企高層名單，也可能減半。

今年才過了四個多月，中國國家主席習近平已接待包含英國、德國、加拿大、西班牙及南韓的十多位外國領袖，這些領袖通常有大型商業代表團隨行訪中。

ＣＮＢＣ報導說，若此次川習會能解決外企均感苦惱的重大地緣政治陰影，那外企高層也未必介意商業議題在會中被壓縮。

北京的中國美國商會總裁何邁可就表示，川、習兩人同框的畫面仍可能釋放一個訊號，即美企與中國往來又變得較可接受。

先前川普已表示川習會將按計畫舉行，昨日提問的是日媒，不過對於大陸何時發布訪問消息、預計將談什麼，大陸外交部發言人林劍仍僅表示「中美雙方就川普總統訪華事保持著溝通。我目前沒有可以進一步提供的信息」。

此外，昨日上午又有一架美國空軍Ｃ｜１７運輸機自嘉手納基地飛抵北京首都機場，這是五月一日以來，至少第八架該型號運輸機抵達北京，凸顯雙方仍在密切進行前置作業。