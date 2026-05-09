美總統14-15日訪中 輝達、蘋果CEO可望隨行

美國總統川普預定下周訪問中國大陸，媒體報導，川普政府正在邀請輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、埃克森美孚（Exxon）及波音（Boeing）等約12家大企業執行長隨行，使外界關注他可能宣布的企業協議。

但川普這次帶領的代表團規模可能「縮水」，反映政府內部對陸立場分歧。

綜合彭博資訊、路透及Semafor等媒體報導，川普政府計劃邀請輝達、蘋果、埃克森美孚、波音、高通、黑石、花旗集團及威士卡等企業執行長，陪同川普訪陸。受邀執行長將參與川普與中國大陸國家主席習近平的國宴。

黃仁勳7日受訪時表示，「我們該讓總統宣布他決定邀請誰」，「如果受邀，將是一大榮幸─能代表美國與川普總統造訪中國，是莫大榮幸」。知情人士透露，花旗執行長范潔恩（Jane Fraser）、黑石執行長蘇世民（Stephen A. Schwarzman）都計劃加入川普企業代表團，高通也證實收到邀請。

消息人士說，白宮和財政部考慮約12家大企業的代表，規模小於川普2017年訪陸時帶領的29位知名主管，也小於其他西方領袖訪陸的代表團，例如英國首相施凱爾1月率領60名企業代表團造訪，德國總理梅爾茨2月率領約29位企業主管。

而且，白宮一直到最後一刻才送出邀請，因為白宮不希望營造美企與北京重拾熱絡的印象，內部對於企業代表團規模及該邀請誰有歧見。