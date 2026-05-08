川習會下周登場 魯比歐透露「可能談台灣議題」：台海須保持穩定

美國國務卿魯比歐剛結束在義大利和梵蒂岡的訪問行程，他今天受訪表示，美國總統川普下週造訪北京與中國國家主席習近平進行峰會期間，很可能談到台灣議題。

魯比歐（Marco Rubio）稍早被記者問到台灣議題，他強調美國政策維持不變，「我們不希望看到任何強迫或被迫的情勢改變」，如此會對整個世界造成不穩定。

魯比歐還說，他不認為台灣議題是「川習會」的重點，但肯定會被提及，而台灣海峽穩定對於美國、中國和全球都是有利的。

川普（Donald Trump）預計5月14日至15日訪問北京並會晤習近平，這也是近10年來首度有美國總統造訪中國。