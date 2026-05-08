強槓川普主導的世界！德副總理籲志同道合國家建新同盟 不限歐洲國家

德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）呼籲，希望歐盟與加拿大和英國等志同道合國家能加強合作，以在面對美國等強權的反覆無常時更加保護好他們自己。

彭博資訊報導，在前往加拿大的路途上，德國社民黨共同領袖暨財政部長克林拜耳受訪表示，在世界秩序被美國總統川普和中國大陸的崛起顛覆下，歐洲有責任組織新的同盟。

在飛往多倫多進行為期兩天訪問、並會見包括加國總理卡尼等官員的過程中，克林拜耳7日表示：「增加我們的韌性，和讓我們面對在勒索時不那麼不堪一擊，對我來說非常重要。」

這位德國副總理警告，二戰後數十年來由美國建構的世界秩序已經無法修復，需要新的安全和貿易合作關係。

克林拜耳表示，德國和歐盟能在重新描繪地緣政治版圖中扮演核心角色。他指出，過去四年的俄烏戰爭，以及美國發動的伊朗戰爭，已讓歐洲的脆弱性表露無遺。「因此，降低依賴性和分散基礎仍對我們而言至關重要。」

在提到潛在的新合作夥伴時，克林拜耳也提到了澳洲、紐西蘭、印度和印尼，以及巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭等南方共同市場（Mercosur）的南美國家。「我們現在希望再次加強這種夥伴關係。」

克林拜耳此行將與加國財長商鵬飛（François-Philippe Champagne）會面，並將訪問加國飛機製造商龐巴迪，他也將與美國前總統歐巴馬共進晚餐。會談重點預料將在加強七大工業國集團（G7）在供應鏈安全、關鍵原物料、國防和人工智慧（AI）方面的合作。