東協峰會通過多項文件 聚焦海事合作、AI與氣候韌性

東南亞國家協會（ASEAN）領導人今天在峰會中通過多項重要文件，各國將進一步加強東協在海事、氣候變遷與AI應用等重要領域上的合作。

第48屆東協峰會今天在菲律賓中部都會宿霧（Cebu）舉行。菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）在峰會後的記者會上說，領袖們通過了「東協領袖海事合作宣言」（ASEAN Leaders'Declaration on Maritime Cooperation）。

這份文件重申東協集體致力於加強海事合作，並凸顯海事議題的多面向特性，同時提議在菲律賓設立東協海事中心（ASEAN Maritime Centre）。

另一項文件是「東協青年氣候行動暨災難韌性賦權宣言」（ASEAN Declaration on the Empowerment ofYouth in Climate Action and Disaster Resilience），認可青年在降低氣候風險及災害防備中的角色。

根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）的新聞稿，其他通過的文件包括「東協緊急暨全面轉型戰略議定書（ASPECT）架構」，以加強區域在緊急狀況下的協調能力。

峰會同時肯定數位創新的應用，特別是人工智慧（AI）與數位工具在提升能源預測、糧食系統監測及社會保障服務方面等，前提是相關技術必須建立在人類判斷、問責機制與全球標準之上。

小馬可仕並期待透過亞銀計劃的支持，進一步加強在東協電網（ASEAN Power Grid）、東協資本市場倡議（ASEAN Capital Markets Initiative）、AI能力建設、藍色經濟及韌性河川等重大倡議上的合作。

另一項重要成果是通過「宿霧議定書」（CebuProtocol）以修訂「東南亞國家協會憲章」（ASEANCharter），強化區域共同體的制度架構，加速東帝汶全面融入東協，及因應不斷演變的區域挑戰。

這是自2007年「東協憲章」簽署以來的首次修訂。

今年也是東協開始實施「東協2045願景」（ASEANCommunity Vision 2045）的第一年，東協領導人亦肯定區域在政治安全、經濟及社會文化共同體3大支柱上的努力與進展。