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波蘭總理成功邀請教宗訪問 並與義大利開啟新合作

中央社／ 華沙8日專電
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。 歐新社
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。 歐新社

波蘭總理圖斯克7日在羅馬展開「外交馬拉松」，先後造訪梵蒂岡義大利總理府，不僅成功邀請教宗良十四世訪問波蘭，隨後更與義大利總理梅洛尼達成共識，宣布兩國將開啟新的波義合作條約談判。

根據波蘭總理府的公告，圖斯克（Donald Tusk）7日上午前往梵蒂岡與教宗良十四世（Pope Leo XIV）會晤長達45分鐘。雙方針對全球局勢、特別是烏克蘭的和平路徑以及波蘭社會的團結進行深度對話。

波蘭總理府也於X平台上宣布，教宗已正式接受圖斯克的邀請，預計2028年訪問波蘭。梵蒂岡新聞（Vatican News）報導，由於明年波蘭將舉行國會選舉，羅馬教廷已明確表示選舉年不能進行此類訪問。

7日下午，圖斯克在羅馬與梅洛尼（GiorgiaMeloni）會面。圖斯克在會後的聯合記者會上高度評價雙方關係，認為波、義兩國不僅對國際局勢有共同觀點，針對歐洲排放交易系統（European UnionEmission Trading Scheme，EU ETS）、歐盟資金、凝聚力政策（Cohesion Policy）及共同農業政策等實務議題上也展現相近的看法。

他特別感謝梅洛尼在烏克蘭問題上所展現的堅定立場與團結精神，強調兩國對烏克蘭局勢的看法完全一致，並稱讚歐洲政策因梅洛尼的參與而變得更好。

梅洛尼在會談中感謝波蘭在保護歐盟外部邊界、抵禦非法移民方面所做的努力，並讚賞波蘭在烏克蘭難民問題上展現出的卓越團結。

圖斯克形容此次會晤為一場「長時間、誠摯且具私人情誼」的對話，稱雙方宛如彼此理解的好友。

梅洛尼指出，兩國上一次簽署合作協議為1991年。時隔多年，雙方也正式宣布將展開「雙邊合作條約」談判，目標是將關係提升至最高戰略夥伴層級。這項條約將強化兩國在防務與外交上的協作，共同致力於維護歐洲的穩定與安全。

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