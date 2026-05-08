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陸女疑竊取挪威機密衛星資訊 遭警方逮捕

中央社／ 斯德哥爾摩8日專電

挪威警方7日逮捕一名疑似在挪威進行情報活動的中國籍女子。挪威廣播公司報導，情報活動是透過一家在挪威登記的公司為掩護，試圖竊取與挪威國家安全高度相關的衛星資料。

挪威警察安全處（PST）昨天逮捕一名中國籍女子，並在挪威西北部安島（Andøya）與中部奧塔（Otta）兩個地點進行搜查。

挪威警察安全處律師布隆（Thomas Blom）對挪威「晚郵報」（Aftenposten）表示，中國官方利用這家公司為掩護，試圖建造接收器，下載挪威在極地軌道衛星所收集的資料，這些資料若被外國政府取得將會嚴重威脅挪威的基礎安全與利益。

目前挪威警察安全處已扣留接收器，並中斷接收器運作。

警方所搜查挪威西北部北極圈內的安島，位於知名觀光景點羅佛登群島（Lofoten）北方約290公里處，是挪威頗受歡迎的旅遊景點，也是挪威火箭的發射基地。

島上的安島太空公司（Andøya Space）對挪威廣播公司（NRK）表示，他們沒有接到警方通知，但他們很清楚，安島太空公司很可能會成為情報工作的目標。

公司的副執行長歐森（Ketil Olsen）表示，安島是國防重地，從1960年代開始進行火箭發射等太空工作，因此對這個區域可能發生的事情並不陌生，也有所準備，但近幾年特別觀察到在挪威軍方的佈局與新的太空港計畫開啟後，針對安島的關注度有增加的趨勢。

挪威2024年開啟安島太空港（Spaceport）計畫，允許安島一年可發射最多30枚衛星，並鬆綁發射時間、角度等條件。並將2026年訂為太空年，希望能在北極地區擔任領頭羊角色，將安島打造成世界級的衛星發射中心，並且加強軍民合作，強化歐洲整體戰略韌性。

國安專家汪根（Gaute Bjørklund Wangen）接受挪威廣播公司訪問表示，透過駭客攻擊等手段所從事的間諜活動行之有年，但現在有人透過挪威公司「實地」滲透，風險更大。他認為挪威可能不是唯一目標，這個案子有可能是更大規模情報計畫中的一環。

挪威警察安全處2025年的威脅評估報告指出，中國是挪威安全主要威脅之一，並指出經濟手段是最主要的，包括收購關鍵基礎設施、軍事設施或其附近的房產。

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