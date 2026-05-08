會晤德國總統 芬蘭總統：德軍越強歐洲越安全

美國總統川普威脅再從德國裁減駐軍之際，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）強調，德軍越強，歐洲越安全；芬蘭與德國有可相互取經之處，「綜合安全」是芬蘭的強項。

史塔布昨天與來訪的德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）公開談到對美及對俄態度。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，史坦麥爾在記者會上指出，駐德美軍對美方而言同樣具戰略利益，美國清楚拉姆施坦（Ramstein）等重要基地的部署符合美方戰略需要。

川普近日因歐洲拒絕參與美國對伊朗的軍事行動、也未派兵協助確保荷莫茲海峽航行自由而動怒，公開指責德國，並威脅進一步從德國撤出美軍，上週已宣布撤離5000人，目前德國仍有逾3萬5000名美軍。德方評估，這次裁減不影響戰略要點。

史塔布被問及美國是否會在俄羅斯威脅芬蘭時前來救援，他回答：「我毫不懷疑美國會來。為什麼？因為俄羅斯的核武不是瞄準赫爾辛基、斯德哥爾摩或奧斯陸，而是華盛頓和紐約。」

記者追問芬蘭何時能與俄羅斯重啟接觸，史塔布反問：「美國的對俄政策是否符合歐洲利益？若答案是否定的，歐美就應該坐下來協調立場。」

他坦承，美國的對俄路線與歐盟確有差異。據芬蘭「晚報」（Ilta-Sanomat）報導，史塔布直言：「不是今天，不是明天，但我們得記在心上。」

史坦麥爾也表示，過去的接觸沒讓他想再與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）展開對話，俄方也未展現傾聽歐洲的姿態。

眼下安全情勢丕變，總統府新聞稿中也指出，德國正大筆投資國防軍備，伯屈里亞（Patria）、諾基亞（Nokia）、ICEYE等芬蘭企業正在協助強化德國、乃至整個歐洲的防衛能力。史塔布也表示，芬蘭與德國有可相互取經之處，而「綜合安全」（comprehensivesecurity）是芬蘭的強項。

據Yle報導，史塔布與史坦麥爾兩人背景相近，都當過外長、擔任過歐洲安全暨合作組織（OSCE）主席，過去都曾支持俄羅斯融入西方、也都支持北溪天然氣管線（Nord Stream）興建；俄烏戰爭爆發後，兩人先後公開承認對俄判斷錯誤，並把北溪視為失策。兩人相識逾20年。