韓在野黨魁張東赫批政府對中傾斜 籲與美日立場一致

南韓在野黨國民力量黨代表張東赫今天與外國媒體會面，在被問到對日本「台灣有事」明確立場的想法，張東赫採取保守姿態不提「台灣」兩字，但批評政府重心向中國傾斜，呼籲執政黨採取與美日一致立場。

國民力量代表（黨魁）張東赫今天藉由出席首爾外媒協會場合，接受外國媒體提問。有外媒提問，若中國與台灣發生武力衝突，目前日本政府的立場是會採取應對措施，屆時南韓應該採取什麼樣的立場。

對於台灣相關提問，張東赫顯得相對保守，不提「台灣」兩字，他坦言「這是一個非常敏感的問題，不過我會從原則性角度來回答」。張東赫說：「同盟關係是建立在相互信任之上的，考量到大韓民國的安保狀況，我認為韓美日合作比什麼都重要、且是絕對必要。」

張東赫直言，無論是最近中東戰事的立場，以及「剛剛提問的問題」（指台灣相關提問）上，日本都展現比南韓更為明確的立場。他也批評：「相反地南韓政府對此不是不發表任何立場、就是展現模糊態度，甚至在剛才提到的問題（台灣問題）上，（總統李在明）訪問中國時，還展現出與美、日完全不同立場。」

張東赫提到，南韓未能展現美國所要求的展現明確立場、有時甚至會採取不同立場，「在這種情況下，在韓美日合作關係中，或是在我們需要日本和美國幫助的時刻，是否還能堅定地維持合作，我認為李在明政府現在應該進行更深刻思考」。

如果南韓政府必須採取明確立場、必須在兩者之間做出明確選擇，張東赫強調，「我個人的看法是，有必要採取與美、日保持一致基調、走在同一路線的立場」。

●張東赫批執政黨與美保持距離、向中國傾斜

張東赫批評，現在北韓正在進一步加強與中國、俄羅斯的關係，李在明政府（執政黨共同民主黨）卻對北韓採取低姿態，並將重心進一步向中國傾斜，「結果導致韓美關係的連結不可避免地被削弱，比起以前也必然會產生更多距離」。

作為保守政黨的國民力量黨，張東赫指出，在對中關係上，一直主張建立基於「互惠主義」對等關係，無論是出入境問題、房地產、還是投票權問題，「我們都一直要求應根據國際法的基本原則、互惠主義，來解決與中國之間的問題，但李在明政府對此未曾提出任何立場」。

●回應兩國敵對論 張東赫：北韓不能被承認是國家

對於北韓問題，張東赫說：「大韓民國此時仍與擁有核武與飛彈武裝的北韓，以停戰線為界互相對峙著，在北韓背後，還有中國和俄羅斯這兩個強大的軍事大國。」他提到，保守派政府往往重視韓美同盟與傳統盟友，並將「以實力求和平」作為對北韓政策的基礎。

張東赫批評，進步派政府（共同民主黨）推行懷柔的對北政策，很多時候與美國保持著一定距離，「過去沒有任何一屆政府會敵視自由主義陣營，或是否定韓美同盟本身」。他提到，最近訪美時，親自確認了美國政府、國會等對當前的韓美關係深感憂慮。

張東赫強調，根據大韓民國憲法，目前由北韓領導人金正恩所支配的休戰線以北土地，皆為大韓民國領土，「根據大韓民國憲法，北韓絕不能被承認是一個國家」。他批評，最近金正恩提出「兩國敵對論」後，南韓統一部卻持續發表像是在附和的言論，統一部長官甚至使用了「朝鮮民主主義人民共和國」這樣的稱呼。