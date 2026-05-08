快訊

兒子帶頭打人？前立委遭30惡煞圍毆倒地 北港朝天宮董座回應

「什麼時候變一言堂？」軍購三讀 趙少康示警鄭麗文：別搞到令不出黨中央

吳慷仁被問「搞台獨」？親上火線回應 推眼鏡符號微博炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

韓在野黨魁張東赫批政府對中傾斜 籲與美日立場一致

中央社／ 首爾8日專電

南韓在野黨國民力量黨代表張東赫今天與外國媒體會面，在被問到對日本台灣有事」明確立場的想法，張東赫採取保守姿態不提「台灣」兩字，但批評政府重心向中國傾斜，呼籲執政黨採取與美日一致立場。

國民力量代表（黨魁）張東赫今天藉由出席首爾外媒協會場合，接受外國媒體提問。有外媒提問，若中國與台灣發生武力衝突，目前日本政府的立場是會採取應對措施，屆時南韓應該採取什麼樣的立場。

對於台灣相關提問，張東赫顯得相對保守，不提「台灣」兩字，他坦言「這是一個非常敏感的問題，不過我會從原則性角度來回答」。張東赫說：「同盟關係是建立在相互信任之上的，考量到大韓民國的安保狀況，我認為韓美日合作比什麼都重要、且是絕對必要。」

張東赫直言，無論是最近中東戰事的立場，以及「剛剛提問的問題」（指台灣相關提問）上，日本都展現比南韓更為明確的立場。他也批評：「相反地南韓政府對此不是不發表任何立場、就是展現模糊態度，甚至在剛才提到的問題（台灣問題）上，（總統李在明）訪問中國時，還展現出與美、日完全不同立場。」

張東赫提到，南韓未能展現美國所要求的展現明確立場、有時甚至會採取不同立場，「在這種情況下，在韓美日合作關係中，或是在我們需要日本和美國幫助的時刻，是否還能堅定地維持合作，我認為李在明政府現在應該進行更深刻思考」。

如果南韓政府必須採取明確立場、必須在兩者之間做出明確選擇，張東赫強調，「我個人的看法是，有必要採取與美、日保持一致基調、走在同一路線的立場」。

●張東赫批執政黨與美保持距離、向中國傾斜

張東赫批評，現在北韓正在進一步加強與中國、俄羅斯的關係，李在明政府（執政黨共同民主黨）卻對北韓採取低姿態，並將重心進一步向中國傾斜，「結果導致韓美關係的連結不可避免地被削弱，比起以前也必然會產生更多距離」。

作為保守政黨的國民力量黨，張東赫指出，在對中關係上，一直主張建立基於「互惠主義」對等關係，無論是出入境問題、房地產、還是投票權問題，「我們都一直要求應根據國際法的基本原則、互惠主義，來解決與中國之間的問題，但李在明政府對此未曾提出任何立場」。

●回應兩國敵對論 張東赫：北韓不能被承認是國家

對於北韓問題，張東赫說：「大韓民國此時仍與擁有核武與飛彈武裝的北韓，以停戰線為界互相對峙著，在北韓背後，還有中國和俄羅斯這兩個強大的軍事大國。」他提到，保守派政府往往重視韓美同盟與傳統盟友，並將「以實力求和平」作為對北韓政策的基礎。

張東赫批評，進步派政府（共同民主黨）推行懷柔的對北政策，很多時候與美國保持著一定距離，「過去沒有任何一屆政府會敵視自由主義陣營，或是否定韓美同盟本身」。他提到，最近訪美時，親自確認了美國政府、國會等對當前的韓美關係深感憂慮。

張東赫強調，根據大韓民國憲法，目前由北韓領導人金正恩所支配的休戰線以北土地，皆為大韓民國領土，「根據大韓民國憲法，北韓絕不能被承認是一個國家」。他批評，最近金正恩提出「兩國敵對論」後，南韓統一部卻持續發表像是在附和的言論，統一部長官甚至使用了「朝鮮民主主義人民共和國」這樣的稱呼。

在野 日本 南韓 李在明 美國 台灣有事

延伸閱讀

刪統一 北韓修憲 金正恩成元首

冰凍10年 中韓關係吹起春風 上海展覽給兩岸什麼啟發

金正恩邊境部署新型火炮　首爾市中心落射程內

北韓女足赴南韓參賽 韓媒：南北對話契機

相關新聞

川習會在即 北京希望川普帶來哪些伴手禮？法新社盤點觀察重點

美國總統川普計劃5月14日至15日訪問中國，預期將與中國國家主席習近平舉行峰會。川普這次的訪問行程之前因為伊朗戰爭而延後...

英國地方選舉初步結果 工黨失利傳統票倉、施凱爾壓力恐加劇

英國地方選舉初步開票結果顯示，英國首相施凱爾領導的工黨遭遇挫敗，不僅反映選民對政府的不滿，也讓這位兩年前才率黨在國會大選...

2019年來首次！英國跨黨派議員代表團將訪中 兩國關係正在升溫

路透社報導，由英國跨黨派議員組成的代表團將於本月中旬訪問中國，這將是2019年以來英國議員首次訪中，顯示英國首相施凱爾今...

連兩年下滑…川普政策引發國際疑慮 全球對美國好感度低於俄羅斯

根據今天發布的年度民主研究顯示，全球對美國的好感度已連兩年下滑，甚至低於對俄羅斯的評價，主因美國總統川普的政策持續使北大...

打伊朗打成「跛腳巨人」？中國專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

美國與伊朗2月底爆發戰爭以來，根據五角大廈內部估算與國會官員說法，美軍已消耗約一半的長程匿蹤巡弋飛彈，發射的戰斧巡弋飛彈數量約是一年採購量的10倍。紐約時報8日分析指出，如此大規模的軍火消耗，也讓部分中國軍事與地緣政治專家公開質疑，美國是否仍有能力協防台灣，可能削弱美國總統川普下周與中國國家主席習近平舉行峰會時的談判地位。

修補美與教廷關係？魯比歐赴梵蒂岡會教宗

在川普總統連續數周為伊朗戰爭對天主教教宗良14世(Pope Leo XIV)發動多次言語攻擊後，國務卿魯比歐7日前往梵蒂岡會見教宗良14世，期盼修復美國與梵蒂岡的緊張關係。會晤後，梵蒂岡與國務院各自發表聲明，同聲強調，這項會晤凸顯了雙方牢固的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。