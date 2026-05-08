川習會在即 北京希望川普帶來哪些伴手禮？法新社盤點觀察重點

美國總統川普計劃5月14日至15日訪問中國，預期將與中國國家主席習近平舉行峰會。川普這次的訪問行程之前因為伊朗戰爭而延後。以下是法新社整理預定下週登場的川習會觀察重點。

● 中國想要什麼？

分析家指出，除外交禮節外，北京將在閉門會議中尋求小規模且具體的成果；但鑑於川普捉摸不定的性格，中方將保持「現實且務實」的態度。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam Schoolof International Studies）學者何子恩（Benjamin Ho）指出，中國希望雙方關係能廣泛重啟，但也明白這不太可能發生。

美中之前陷入激烈的貿易戰，美國對許多中國商品課徵的關稅一度高達驚人的145%。雙方以牙還牙的報復性行動在川普與習近平去年10月達成1年休兵協議後降溫。專家指出，這次川習會，北京的基本目標將是延長休兵協議。

經濟學人資訊社（EIU）分析師蘇月（Yue Su）表示：「中國需要的是川普履行接觸承諾，並在最高層級討論中至少達成幾項具體成果。」

她認為，北京若能獲得如「針對性」降低關稅等結果便會感到滿足，因為這將讓中方有理由適度調降本身的關稅或放寬出口限制。

● 伊朗戰爭影響為何？

專家認為，川習會將難以避開伊朗議題，但「這並非中國想要深入的領域」。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute，ASPI）學者李其（Lizzi Lee）指出：「美國在峰會前已開始向中國施壓，鎖定北京與德黑蘭的經濟關係。」

川普上個月曾警告，若中國向伊朗提供軍事援助，美國將對中國商品徵收50%的關稅。

北京是德黑蘭的親密夥伴，曾稱美以兩國對伊朗的襲擊為非法，但同時也批評伊朗對海灣國家的攻擊，並呼籲重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

然而，蘇月認為中國不會接受美國施壓，要求其對伊朗或俄羅斯採取行動，北京對這兩個國家雖有影響力，但並非「決定性的控制」。

中方也將致力防止「節外生枝」，避免因為與伊朗的貿易往來而被美國課徵新關稅。

● 中國談判籌碼有哪些？

中國的關鍵籌碼之一是稀土，稀土對於從智慧型手機到電動車等產品的製造都至關重要。中國在稀土產業的主導地位，是數十年來努力的結果。

蘇月指出，若要施壓華府做出實質讓步，稀土仍是北京最強大的工具。

北京策緯諮詢公司（Trivium China）地緣政治分析師馬瑟爾（Joe Mazur）指出，川普已表現出他「非常在意」稀土。

馬瑟爾認為，北京將在川普來訪前準備好一些「快速見效」的成果，可能包括擴大採購美國農產品或波音飛機。他表示，北京可能希望這能讓川普及其團隊在討論更複雜、棘手的議題時，處於正面的心態。

● 北京如何準備？

李其分析，中國已透過貿易多元化轉向東南亞及「全球南方」，並加強區域聯繫，來避免川普帶來的動盪。

此外，北京也強化了法律與監管工具，例如近期阻撓科技巨頭Meta收購人工智慧（AI）公司Manus，顯示中方擁有更廣泛的應對方案。

不過馬瑟爾指出，許多措施包括能源進口多元化、推動電動化及技術自主，在川普的第2任期前就已展開。

他強調：「即使這次川習會進展極其順利，也不會改變中國的發展方向。無論發生什麼，北京都會持續推動中國經濟『去美國化』。」

● 中國審慎自信？

李其指出，北京將以「審慎自信」的姿態進入談判。中方認為現在更能承受壓力，且相較於面臨期中選舉壓力的川普，北京更擅長「打持久戰」。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也可望訪問北京。馬瑟爾告訴法新社，倘若美俄元首接連訪中，將傳達出一個訊息：「即使（習近平）與川普峰會進行順利，不一定意味著中國對俄羅斯的支持會有所改變。」