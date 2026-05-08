大陸擴張太平洋影響力 斐濟批准與澳洲經濟及安全條約

斐濟政府今天宣布，其內閣已批准一項與澳洲達成的安全及經濟條約。澳洲近來積極強化與太平洋鄰國的關係，以抗衡中國在區域內日益擴大的安全布局。

法新社報導，斐濟政府今天在臉書（Facebook）發布聲明表示，內閣「已批准『斐濟－澳洲Vuvale聯盟』（Fiji-Australia Vuvale Union），這是一項條約級框架，將強化並正式確立斐濟與澳洲間長期以來的夥伴關係」。Vuvale在斐濟語意味著「家庭」。

聲明指出，這項條約將深化兩國經濟整合，並涵蓋氣候安全、健康與基礎建設等議題。

一名澳洲官員表示，條約後續程序尚需澳洲方面核准。

條約細節預計得等到兩國領袖正式簽署後，才會對外公布。

澳洲外交部長黃英賢本月6日在斐濟首都蘇瓦（Suva）說，兩國協商中的條約聚焦安全、發展與人民交流。

澳洲去年與巴布亞紐幾內亞簽署國防條約，並於2023年和吐瓦魯達成具里程碑意義的氣候移民及安全條約。