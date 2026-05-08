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菲美肩並肩演習閉幕 防務官員：明年續擴大

中央社／ 馬尼拉8日專電

今年的菲美「肩並肩」聯合軍事演習今天閉幕，雙方防務官員表示，未來的演習範圍與科目都將擴大，以因應日益緊張的區域安全局勢。

「肩並肩」閉幕儀式今天在三軍總部舉行，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）致詞時說，參與國在諸多領域展現出高度協同作戰能力，包括海、陸、空、網路、太空與資訊等，並成功檢驗在真實且複雜情境下共同應對危機的能力。

布勞納表示，美澳日菲組成的Squad多邊組織，將在閉幕後召開會議，討論未來如何擴大演習的範圍。

美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）表示，今年的演習象徵過去的「雙邊」演習已演化成保衛菲律賓的「全面多邊」戰鬥預演，反映出當前危險環境以及夥伴國家的主權選擇。

帕帕羅說：「看得更快、決策更快、行動更快、學習更快的一方，就能取得優勢。『肩並肩』讓我們更快速、更強大，這就是21世紀的作戰方式。」

今年的「肩並肩」自4月20日展開，菲律賓、美國、日本、加拿大、澳洲、法國及紐西蘭等7國，共1萬7000名官兵參與，號稱歷來之最，演習範圍涵蓋南海和靠近台灣的菲律賓北部，科目涵蓋海上拒止、整合防空與飛彈防禦、網路與太空協同作戰。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）期盼，明年的演習科目能涵蓋更多領域、假想場景，並應用更多科技。

鐵歐多洛提到演習期間展示的遠程精準打擊能力，「精準帶來安全，當然也帶來致命性。」

今年的演習，美軍從菲律賓中部實彈發射了戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），命中數百公里外的預定目標；日本自衛隊也發射88式岸置反艦飛彈，擊沉距岸70多公里的靶艦。

中國外交部曾警告，「肩並肩」將「引火燒身」，並抨擊日本「加速再軍事化」。鐵歐多洛回答媒體提問時反諷，難以理解這些話竟來自一個獨裁且用自家軍隊鎮壓人民的國家。

鐵歐多洛說：「中國政府說的話根本沒人在聽，也沒人相信，這些說詞只是用來欺騙他們自己的人民。」

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