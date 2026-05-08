2019年來首次！英國跨黨派議員代表團將訪中 兩國關係正在升溫

路透社報導，由英國跨黨派議員組成的代表團將於本月中旬訪問中國，這將是2019年以來英國議員首次訪中，顯示英國首相施凱爾今年初造訪中國以來，兩國關係正在升溫。

路透社今天發自北京的報導作了上述表示。報導引述兩名熟悉籌備工作的消息人士表示，12名工黨與保守黨議員將於5月中旬對中國進行為期5天的訪問。

據報導，此訪由英國外交部資助的非政府組織「英中協會」（Great Britain-China Centre）籌劃。英中協會旨在促進英國與中國的關係。

報導稱，目前尚無法確定所有參與訪問的議員名單及行程詳情；英中協會與英國外交部尚未對此作出回應。

施凱爾（Keir Starmer）1月底訪問北京、上海，是相隔8年再有英國首相訪問中國。訪問期間，施凱爾與中國國家主席習近平舉行了會談。

英國政府在施凱爾訪中期間宣布，中國政府已取消對6名現任英國國會議員的制裁，這6人因批評北京侵犯維吾爾少數民族的人權，於2021年遭禁止入境中國。