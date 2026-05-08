連兩年下滑…川普政策引發國際疑慮 全球對美國好感度低於俄羅斯

根據今天發布的年度民主研究顯示，全球對美國的好感度已連兩年下滑，甚至低於對俄羅斯的評價，主因美國總統川普的政策持續使北大西洋公約組織（NATO）盟友關係極度緊張。

路透社報導，這項調查由總部位於丹麥的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）委託進行。該基金會表示，受訪者回答「哪個國家對世界構成最大威脅」時，美國也是最常被提及的國家之一，僅次於俄羅斯與以色列。

報告未詳細說明評選所依據的具體標準，但該基金會表示，其宗旨在於捍衛並推進民主價值。

民主聯盟基金會創辦人、前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）表示：「美國在國際觀感中急速下滑令人感傷，但並不意外。」

他還說：「過去18個月來，美國的外交政策包括質疑跨大西洋關係、實施廣泛關稅，以及威脅入侵北約盟國領土等舉措，都造成了影響。」

從強徵關稅到數度威脅併吞丹麥領土格陵蘭，加上削減對烏克蘭援助、引爆美以對伊朗戰爭並導致油價暴漲，川普的一系列舉措已嚴重動搖美國與歐洲盟友間的關係。

根據民主認知指數（Democracy Perception Index）的百分比量化排名，全球對美國的淨評價從兩年前的+22%崩跌至-16%，甚至遜於俄羅斯（-11%）與中國（+7%）。該調查並未提供中國獲得正面評價的原因。