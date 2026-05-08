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巴西宣布對中國公民免簽 每次最長停留30日

中央社／ 台北8日電

據中國官媒新華社巴西政府宣布，自11日起對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策，每次最長停留30天。

報導引述巴西外交部當地時間7日的公報，「2026年5月11日至12月31日，持有效普通護照來巴西旅遊、經商、過境以及從事文藝或體育活動的中國公民，可免簽入境，停留期不超過30天且不可延期」。

據表示，這是巴西政府對於中國政府此前對巴西公民實施單方面免簽政策的對等回應措施。

中國去年6月1日起對巴西持普通護照人員試行30天免簽入境政策。這項政策已延至今年12月31日。

巴西旅遊部數據顯示，巴西去年接待國際遊客約928.7萬人次，其中1至11月接待中國遊客9.44萬人次，年增34%。

巴西 護照 新華社

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