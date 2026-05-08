巴西宣布對中國公民免簽 每次最長停留30日

美國與伊朗2月底爆發戰爭以來，根據五角大廈內部估算與國會官員說法，美軍已消耗約一半的長程匿蹤巡弋飛彈，發射的戰斧巡弋飛彈數量約是一年採購量的10倍。紐約時報8日分析指出，如此大規模的軍火消耗，也讓部分中國軍事與地緣政治專家公開質疑，美國是否仍有能力協防台灣，可能削弱美國總統川普下周與中國國家主席習近平舉行峰會時的談判地位。

2026-05-08 14:57