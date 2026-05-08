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東協峰會開幕 菲總統籲合作因應中東戰事衝擊

中央社／ 馬尼拉8日專電

菲律賓總統小馬可仕今天在東協峰會上表示，在中東衝突升級之際，東協領導人必須合作因應衝擊，確保能源韌性、糧食安全以及僑民平安。

第48屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會，今天在菲律賓中部大都會宿霧（Cebu）舉行，東協11國領袖全數出席。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在開幕致詞上表示，東協對於以色列、美國與伊朗的之間的武裝衝突感到「嚴重關切」，全球海上與空中運輸、能源與基本物資的流通都受到重大影響。

他指出，這場危機凸顯東協成員國在面對地緣政治緊張局勢時，加強務實合作與維護「東協中心性與團結」的迫切性。

小馬可仕提出東協當前3大要務：確保能源安全與韌性、穩定糧食供應，以及保護受中東危機影響的東協僑民與勞工。

他敦促東協強化能源互通、分散能源來源，並加速轉向再生能源；同時擴大東協內部貿易，保護與強化區域糧食體系；此外，也應建立更完善的預警系統、改善領事協調機制，以提升人道援助效率。

小馬可仕也呼籲東協各國善用人工智慧（AI）等新興科技，以因應這些挑戰。

另一方面，菲律賓也推動東協加強海事合作，包括採納「東協領袖海事合作宣言」（ASEAN Leaders'Declaration on Maritime Cooperation）以及成立「東協海事中心」，以協調區域海事合作倡議。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，設定主題為「攜手航向未來」（Navigating Our Future, Together），以推進「東協2045願景」ASEAN Community Vision2045）為長期目標。

東協 中東 菲律賓

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