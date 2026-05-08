金正恩邊境部署新型火炮 首爾市中心落射程內

北韓官方媒體今天報導，北韓計畫在南部邊境部署一款新型火砲，南韓首都首爾將處於攻擊範圍內。法新社報導，這顯示平壤對南韓的敵意日益加深。

儘管南韓政府持續釋出和平訊息，北韓仍將首爾視為主要敵人，並且在最近刪除憲法中有關南北韓統一的條文。

北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）本週視察一座兵工廠，檢閱「新型155毫米自走砲」的生產情形。

根據北韓中央通信社，這款自走砲的射程超過60公里，今年將部署於南韓邊境附近的遠程砲兵單位。

首爾和京畿道的大部分地區將落在射程範圍內。首爾市中心距離邊境約50至60公里；京畿道為南韓人口最多的道級行政區 ，也是工業重鎮。

北韓中央通信社引述金正恩的說法報導，這款自走砲將「為我軍地面作戰帶來重大變革與優勢」。

南韓和北韓在1953年以停戰協議暫時停火，時至今日，在技術上雙方仍處於戰爭狀態。

法新社本週所見北韓最新版本憲法，當局刪除有關朝鮮半島統一條文，顯示北韓立場更加強硬。

北韓新憲法已不再明文規定平壤追求「祖國統一」，而是新增條文：北部國境與中國、俄羅斯為界，南部國界至「大韓民國」。

南韓總統府今天表示，將繼續努力推動與北韓的和平關係。