日本美濱核電廠蒸汽外漏 關電：不含放射性物質

日本關西電力公司（關電）今天宣布，美濱核能發電廠3號機因為渦輪機周邊出現蒸汽外漏問題，已經停止運轉中的反應爐。關電指出，外漏的蒸汽不含放射性物質，並未影響外部。

美濱核電廠位在福井縣美濱町，營運廠商是關電。

時事通信社與日本放送協會（NHK）報導，關電說明，工作人員在今晨4時10分左右，透過監視器確認有蒸汽外漏，經過15分鐘左右之後，已手動停止反應爐。後來到了4時45分左右，已經確認蒸汽停止外漏。

關電目前還在調查蒸汽外漏的確切地點以及相關原因。

美濱核電廠3號機的輸出功率為82.6萬瓩，運轉時間馬上將邁入第50年。

關電表示，由於之後要詳查原因，目前不清楚何時能重啟3號機。目前未傳出人員受傷的消息。

美濱核電廠3號機從1976年開始運轉，在2011年發生東京電力福島第一核電廠事故之後，曾經長時間停機，後來於2021年重啟。

2004年10月，美濱核電廠3號機的管線曾被發現出現破洞，並曾經為此停機。