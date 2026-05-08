沙國與科威特解除限制 美計劃本週重啟自由計畫

根據美國與沙烏地阿拉伯官員，沙國和科威特已解除對美軍使用他們基地與領空的限制。這些限制是在美國展開重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）行動後所實施的。

如今限制解除，美國總統川普在推動船隻通過此一戰略水道時，所遭遇的阻礙也宣告消失。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國官員表示，川普政府目前正尋求重啟海空支援，為商船護航的行動。本週該行動在啟動36小時後曾一度暫停。目前尚不清楚具體何時會恢復，五角大廈官員僅表示時間可能最早落在本週內。

美國此次強行重啟荷莫茲海峽的行動，仰賴大規模機隊來保護商船免受伊朗飛彈與無人機攻擊，因此沙國與科威特的基地與領空，對此行動的執行至關重要。

但這項任務也引發近年美沙軍事關係近年來最大的爭端，促使川普與沙國王儲之間進行多通高層電話磋商，並提高華盛頓與利雅德之間安全協議破裂的風險。

沙國官員表示，沙國和科威特之所以封鎖美軍使用他們的基地與領空，是因為在海峽行動展開後，美國高層官員淡化伊朗在波斯灣發動的攻擊。

官員指出，沙國與其他波斯灣國家同時也擔心，在戰事升溫之際，美國可能不會對他們提供保護。

沙國官員表示，川普5日晚間暫停這項名為「自由計畫」（Project Freedom）的行動。此前，他曾與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話，這位沙國實際領導人在電話中表達擔憂，並告知川普關於限制使用基地與領空的決定。

官員透露，川普當時試圖說服這位波斯灣國家領袖撤回限制，但並未成功。川普隨後在社群媒體上宣稱，他是應巴基斯坦及其他國家的要求，才同意暫停該計畫。