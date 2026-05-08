澳日共推國際網路規範 專家：反制中國等國家級網攻

澳洲戰略政策研究所網路安全專家普里揚迪塔接受中央社訪問表示，澳洲與日本共同推動「澳日戰略網路合作」意義重大，兩國致力建構以規範為基礎的國際網路治理秩序，同時加強對付中國、北韓等國家級網攻威脅。

日本首相高市早苗本周稍早訪問澳洲，期間與澳洲政府就防衛、能源和關鍵礦產及網路安全等多項議題達成合作協議；有關兩國加強「特殊戰略夥伴關係」（Special Strategic Partnership）話題成為澳洲近日輿論焦點。

澳洲總理及內閣部7日發布新聞稿總結日本首相到訪澳洲的成果，除了重申「澳日經濟安全保障合作共同宣言」（Australia-Japan Joint Declaration on EconomicSecurity Cooperation） ，也指出兩國將合作對付日益惡化的網路安全威脅。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）網路科技安全研究計畫資深分析師普里揚迪塔（Gatra Priyandita）透過電子郵件回應中央社提問指出，澳、日網路合作本來就十分緊密，而澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和高市早苗會面時共同發表「澳日戰略網路合作」（Australia–Japan Strategic Cyber Partnership）計畫，讓兩國網路合作關係更進一步加強。

普里揚迪塔解釋，澳、日網路合作關係之所以引人注目，是因為它不僅局限於一般國際共同防駭、交換情報、提升防禦能力等議題；而是觸及國際網路安全韌性和秩序的願景。

他說，澳日兩國網路合作，向來涵蓋非常廣泛的議題，包括關鍵和新興技術、供應鏈、數據治理（datagovernance），及推廣以國際法和國際規範為基礎的秩序，倡議國際網路與科技治理規範等。

此外，澳、日網路合作的視野，並未侷限於兩國境內，而是指向整區域格局，特別是多個太平洋島國的網路建設，例如2024年雙方合作提出「太平洋數位發展倡議」（Pacific Digital Development Initiative），致力加強於太平洋島國的海底通訊纜線、數據中心和網路安全設施等數位基礎建設。

普里揚迪塔表示，澳、日網路合作關係，較美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad）的既有網路合作架構又更加緊密；澳、日雙邊合作關係讓兩國可以分享更機密資訊、更快速地共同採取行動，而且更具有持續性。

他指出，日本2025年5月通過「主動式網路防禦法案」，允許日本當局對網路攻擊者採取先發制人措施，並且組織更有力的網路攻擊應對措施；這項立法讓日本可以依法與澳洲等盟國合作行動。

普里揚迪塔表示，兩國正在網路、太空、後勤和供應鏈韌性等領域拓展戰略防務合作，例如澳洲購買日本「最上」級護衛艦，凸顯兩國國防工業整合程度日益加深；隨著現代國防系統高度依賴安全的數位網路和資訊共享，澳、日未來進一步加強網路合作的需求勢必越來越大。

普里揚迪塔認為，澳、日兩國需要建立雙邊戰略網路夥伴關係的重要原因之一，是兩國均迫切需要加強防範中國和北韓等專制政權有關的國家級駭客和網路攻擊。

「這種共同的威脅，是澳、日夥伴關係能夠真正深化的最有力理由之一。」他說，兩國面臨相同對手，並且經常在類似的領域，包括國防、關鍵基礎設施、政府和科技產業等方面遭受攻擊；由於威脅的性質高度重疊，兩國有強烈的動機進行即時威脅情報共享，超越一般政策層面的交流。