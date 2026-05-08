修補美與教廷關係？魯比歐赴梵蒂岡會教宗

在川普總統連續數周為伊朗戰爭對天主教教宗良14世(Pope Leo XIV)發動多次言語攻擊後，國務卿魯比歐7日前往梵蒂岡會見教宗良14世，期盼修復美國與梵蒂岡的緊張關係。會晤後，梵蒂岡與國務院各自發表聲明，同聲強調，這項會晤凸顯了雙方牢固的關係。

魯比歐是虔誠的天主教徒，在兩個半小時的訪問中，他首先謹見良14世，官員稱「氣氛友善且具有建設性」。然後魯比歐與梵蒂岡首席外交官、教廷國務院長帕洛林(Pietro Parolin)舉行會談。帕洛林為捍衛教宗，6日還曾委婉批評川普表示，「那樣攻擊他或批評他的作為，至少在我看來有點奇怪。」

會晤過後，梵蒂岡聲明指出，「雙方在會晤中重申聖座（the Holy See）與美國致力增進良好雙邊關係的共同承諾」，雙方就當前局勢交換意見，「尤其關注飽受戰爭、政治緊張局勢和嚴峻人道主義危機困擾的國家，以及為和平努力不懈的必要性」。這段文字明顯強調了教宗在國際衝突問題上堅定不移的立場。

奉命修復白宮與教廷關係的國務卿魯比歐(中)7日到梵蒂岡會晤教宗。前為教廷的瑞士衛隊。(路透)

針對魯比歐與教宗的會晤，國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）指出，雙方討論了中東和西半球局勢，「會晤凸顯美國與聖座之間的關係牢固，以及雙方為促進和平與人類尊嚴的共同承諾。」

國務院另一聲明提到，魯比歐和帕洛林討論了「西半球正在進行的人道主義援助工作，以及為實現中東持久和平所做的努力。會談體現美國與聖座在推進宗教自由方面的長期夥伴關係。」

魯比歐和教宗良14世並互贈禮物；魯比歐贈送教宗一個水晶網球紙鎮，表達良14世對網球的熱愛。教宗回贈一支橄欖木筆，象徵伸出和平的橄欖枝。

政治新聞網站Politico和美聯社報導，魯比歐這次造訪梵蒂岡，似乎達成了修復美國與梵蒂岡關係的任務。但包括義大利安莎通訊社（ANSA news agency）前社長兼前駐華府記者詹格拉馬利亞（Giampiero Gramaglia）在內的部分義大利評論員認為，魯比歐此行更多是為了實現他個人政治企圖心，為美國期中國會選舉和2028年總統大選做準備。