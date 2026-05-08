快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

修補美與教廷關係？魯比歐赴梵蒂岡會教宗

世界日報／ 綜合報導
美國國務卿魯比歐(右)7日在梵蒂岡會晤教宗良14世，修復白宮與教廷關係。圖為魯比歐致贈教宗禮物。(路透)
美國國務卿魯比歐(右)7日在梵蒂岡會晤教宗良14世，修復白宮與教廷關係。圖為魯比歐致贈教宗禮物。(路透)

在川普總統連續數周為伊朗戰爭對天主教教宗良14世(Pope Leo XIV)發動多次言語攻擊後，國務卿魯比歐7日前往梵蒂岡會見教宗良14世，期盼修復美國與梵蒂岡的緊張關係。會晤後，梵蒂岡與國務院各自發表聲明，同聲強調，這項會晤凸顯了雙方牢固的關係。

魯比歐是虔誠的天主教徒，在兩個半小時的訪問中，他首先謹見良14世，官員稱「氣氛友善且具有建設性」。然後魯比歐與梵蒂岡首席外交官、教廷國務院長帕洛林(Pietro Parolin)舉行會談。帕洛林為捍衛教宗，6日還曾委婉批評川普表示，「那樣攻擊他或批評他的作為，至少在我看來有點奇怪。」

會晤過後，梵蒂岡聲明指出，「雙方在會晤中重申聖座（the Holy See）與美國致力增進良好雙邊關係的共同承諾」，雙方就當前局勢交換意見，「尤其關注飽受戰爭、政治緊張局勢和嚴峻人道主義危機困擾的國家，以及為和平努力不懈的必要性」。這段文字明顯強調了教宗在國際衝突問題上堅定不移的立場。

奉命修復白宮與教廷關係的國務卿魯比歐(中)7日到梵蒂岡會晤教宗。前為教廷的瑞士衛隊。(路透)
奉命修復白宮與教廷關係的國務卿魯比歐(中)7日到梵蒂岡會晤教宗。前為教廷的瑞士衛隊。(路透)

針對魯比歐與教宗的會晤，國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）指出，雙方討論了中東和西半球局勢，「會晤凸顯美國與聖座之間的關係牢固，以及雙方為促進和平與人類尊嚴的共同承諾。」

國務院另一聲明提到，魯比歐和帕洛林討論了「西半球正在進行的人道主義援助工作，以及為實現中東持久和平所做的努力。會談體現美國與聖座在推進宗教自由方面的長期夥伴關係。」

魯比歐和教宗良14世並互贈禮物；魯比歐贈送教宗一個水晶網球紙鎮，表達良14世對網球的熱愛。教宗回贈一支橄欖木筆，象徵伸出和平的橄欖枝。

政治新聞網站Politico和美聯社報導，魯比歐這次造訪梵蒂岡，似乎達成了修復美國與梵蒂岡關係的任務。但包括義大利安莎通訊社（ANSA news agency）前社長兼前駐華府記者詹格拉馬利亞（Giampiero Gramaglia）在內的部分義大利評論員認為，魯比歐此行更多是為了實現他個人政治企圖心，為美國期中國會選舉和2028年總統大選做準備。

延伸閱讀

魯比歐赴梵蒂岡晉見教宗 美國務院：雙邊關係牢固

教廷消息人士：魯比歐預計5/7赴義大利晉見教宗

華郵評論：魯比歐訪問羅馬旨在修復白宮與教宗關係

美國務院證實魯比歐本周訪羅馬 將會教廷高層談中東

相關新聞

打伊朗打成「跛腳巨人」？中國專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

美國與伊朗2月底爆發戰爭以來，根據五角大廈內部估算與國會官員說法，美軍已消耗約一半的長程匿蹤巡弋飛彈，發射的戰斧巡弋飛彈數量約是一年採購量的10倍。紐約時報8日分析指出，如此大規模的軍火消耗，也讓部分中國軍事與地緣政治專家公開質疑，美國是否仍有能力協防台灣，可能削弱美國總統川普下周與中國國家主席習近平舉行峰會時的談判地位。

北韓在俄烏戰爭死多少人？金正恩下令建紀念館 BBC靠紀念牆算出來了

烏克蘭2024年8月奇襲俄羅斯庫斯克後，南韓估計北韓至少派出1萬1000名士兵協助俄方收復部分失土，藉此換取糧食、資金與技術援助。儘管北韓領導人金正恩過去曾公開向陣亡士兵致意，官方卻始終未公布死亡人數。不過，一座新建紀念設施首次提供可供觀察的線索。BBC根據衛星影像與北韓官媒照片推估，約有2300名北韓士兵在俄烏戰爭期間喪生。

2019年來首次！英國跨黨派議員代表團將訪中 兩國關係正在升溫

路透社報導，由英國跨黨派議員組成的代表團將於本月中旬訪問中國，這將是2019年以來英國議員首次訪中，顯示英國首相施凱爾今...

連兩年下滑…川普政策引發國際疑慮 全球對美國好感度低於俄羅斯

根據今天發布的年度民主研究顯示，全球對美國的好感度已連兩年下滑，甚至低於對俄羅斯的評價，主因美國總統川普的政策持續使北大...

修補美與教廷關係？魯比歐赴梵蒂岡會教宗

在川普總統連續數周為伊朗戰爭對天主教教宗良14世(Pope Leo XIV)發動多次言語攻擊後，國務卿魯比歐7日前往梵蒂岡會見教宗良14世，期盼修復美國與梵蒂岡的緊張關係。會晤後，梵蒂岡與國務院各自發表聲明，同聲強調，這項會晤凸顯了雙方牢固的關係。

韓團BTS墨西哥巡演 總統變粉絲稱讚「歷史時刻等很久」

南韓人氣男團防彈少年團（BTS）6在墨西哥城國家宮（National Palace）與墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）會面，全員西裝筆挺並在總統府陽台向粉絲致意，為即將在當地舉行的三場「ARIRANG」世界巡迴演唱會揭開序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。