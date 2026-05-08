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華郵：川普槓上教宗 魯比歐出訪縫補裂痕

世界日報／ 綜合報導
美國國務卿魯比歐(右)7日在梵蒂岡會晤教宗良14世，修復白宮與教廷關係。圖為魯比歐致贈教宗禮物。(美聯社)
美國國務卿魯比歐(右)7日在梵蒂岡會晤教宗良14世，修復白宮與教廷關係。圖為魯比歐致贈教宗禮物。(美聯社)

華盛頓郵報7日分析，國務卿魯比歐的羅馬之行旨在修復白宮與教宗良14世(Pope Leo XIV)之間的關係，美國與梵蒂岡關係正處於低谷，川普總統多次批評美國出生的教宗，而教宗則是反對伊朗戰爭的主要聲音，也反對政府以上帝之名開啟導致數千人死亡的軍事行動。

川普4日對教宗展開新一波抨擊，美國與梵蒂岡之間產生一道前所未見的裂痕，使得全球最大政治強國與最大基督教信仰領導階層出現嫌隙。

被問到與美國關係是否處於分歧最嚴重時刻，一名梵蒂岡高層官員答道：「梵蒂岡的外交辭令不會如此描述，但從正式標準來看，我覺得其實不言而喻。」

至於川普嚴詞批評良14世，梵蒂岡高層官員則說：「這種語調以前沒見過。」他表示，唇槍舌劍的緊張恐將妨礙對話，不過戲劇化的衝突還是可以很快翻篇，「舉行高質量的對話符合雙方最佳利益」。

魯比歐7日的訪問是不到一年之內第二次與教宗見面，這是美國國務卿與天主教領袖之間罕見的高層互動。魯比歐身兼代理白宮國家安全顧問，是美國外交官高層當中少數的虔誠天主教徒。

伊朗戰爭爆發加上川普發言批評，讓良14世出任教宗一年之後，從原本守口如瓶在最近幾周轉變為更有力、勇於發聲的人物。

報導分析，梵蒂岡的觀點是，對川普來說，良14世可能是到目前為止遇到的最大對手，川普槓上教宗對共和黨可能造成的潛在傷害，遠超過任何曾被川普鎖定的目標。

良14世以令人震驚的堅定態度多次回應川普，直指川普說謊，同時以謙卑態度倡導和平以及真福音(true Gospel)，或許這正是某些樞機主教在川普重返白宮大約三個半月之後，刻意挑選芝加哥出生、後來入籍秘魯的普雷沃斯特(Robert Prevost)出任第一位美國籍教宗的原因。

教宗良14世（左二）在梵蒂岡會見美國國務卿魯比歐（右）。（路透）
教宗良14世（左二）在梵蒂岡會見美國國務卿魯比歐（右）。（路透）

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