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菲律賓促成3方會議 泰柬就邊界問題達成部分協議

中央社／ 馬尼拉8日專電

菲律賓的斡旋之下，柬埔寨與泰國領導人利用出席東協峰會的機會舉行閉門會議，討論如何解決邊界問題，並達成部分協議。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在臉書發文寫道：「菲律賓促成柬埔寨與泰國就邊界局勢進行了『坦誠且具建設性』的討論。」

他補充，菲律賓作為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，將持續協助維護區域穩定與團結，也相信柬、泰兩國可在東協團結精神下，友好解決爭端、和平管控邊界分歧。

第48屆東協峰會與相關會議正在宿霧市（Cebu）舉行，小馬可仕、柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天在場邊舉行了閉門會談。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）引述小馬可仕說，雙方討論諸多議題，在部分議題上取得共識，也探討了未來方向；兩人也確認保持直接溝通、克制以及避免採取可能加劇邊境緊張之行動的重要性。

小馬可仕說，這樣的結果可歸因於柬、泰領導人相信現在「應是和平、而非戰爭」的時刻。

另一方面，洪馬內讚揚小馬可仕總統以「建設性」的領導力推動區域和平、穩定與團結；阿努廷則對小馬可仕促成雙方坦率討論表達感謝。

菲律賓總統府通訊辦公室表示，2位領導人同意持續透過對話追求和平，而2國的外交部長也都分別接到指示，推進更具體的互信建立措施，並繼續進行外交接觸。

東協 菲律賓 泰國

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