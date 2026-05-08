華裔英國前警官濫用資料庫 助中港情蒐遭定罪

退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，以及前英國邊境部隊成員和警官衛志樑，這2名男子因為非法為香港和北京當局從事情蒐、監控等活動，今天在倫敦遭中央刑事法院定罪，將擇期判刑。

65歲的袁松彪（Billy Yuen）和40歲的衛志樑（PeterWai）皆依英國「國家安全法」遭定罪。衛志樑另遭定罪犯下「公職行為不當」，最重可處無期徒刑。

這是英國「國家安全法」2023年12月生效實施以來，首次有人因為協助中國（含香港）被依該法定罪。

英國皇家檢察署（CPS）指出，證據顯示，香港駐倫敦經濟貿易辦事處是基地，用於規劃被告從事的非法活動並提供資金。

總部位於倫敦的維權組織「香港監察」（HongKong Watch）今天再度呼籲英國政府，全面檢討香港駐倫敦經貿辦享有的豁免權和領務特權、重新評估允許經貿辦繼續運作是否符合英國國安利益，並將中國納入「外國影響力登記計畫」（FIRS）的「加強管控」等級，與俄羅斯、伊朗並列。

衛志樑為華裔英國公民，在遷居英國之前，在香港度過年少時期。檢警資料顯示，衛志樑在邊境部隊服務時，曾濫用英國內政部資料庫，向港府和北京方面人士提供指定個資，特別是涉及異議人士和旅英港人、華人的資訊。

邊境部隊屬內政部編制。衛志樑曾派駐歐洲最繁忙國際機場之一倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport），每天查驗大量出入境文件。

此外，在英國定居後，他曾從軍並赴海外執行任務，也曾在倫敦擔任警官，被指派臥底調查中國在英國境內的非法活動，包括洗錢和情色產業。他後來因為涉入詐欺而被迫離開警界，成為私家偵探並提供高端保全服務，另也曾受託滲透在英國活動的中國黑幫，取得定罪所需證據。

然而，衛志樑的臥底滲透和情蒐監控能力也被用在對付被港府和北京視為眼中釘的旅英人士。

根據案件相關資料，衛志樑在進入英國邊境部隊任職前，至少在2020年即開始非法為港府有關人士服務，隨後更「兼差」向中、港方面提供指定情資。

此外，衛志樑還私下經營移民顧問事業，濫用客戶對他的信任，與中、港方面分享他取得的客戶護照等文件和敏感資訊並藉此獲取報酬，相當於兩頭獲利。

2021年1月，英國政府向港人提供的入境居留優惠措施正式上路，吸引許多資格符合的港人遷居英國。在這樣的背景下，衛志樑曾透過通訊軟體向他的香港「上司」表示，他在機場清理地盤，絕不會讓任何「蟑螂」混進英國。「蟑螂」指的是不認同港府的港人。

香港「上司」回應，衛志樑該做的反而是讓「蟑螂」順利入境，並善加「看顧」他們、溫暖「擁抱」他們，試著從他們身上汲取「更多人脈」。

衛志樑滲透旅英異議人士社群、參加相關活動和聚會，並贏得信任，甚至因此獲推薦成為可信賴的政治庇護申請顧問。

法庭資料顯示，2024年5月初被捕之前，衛志樑及其黨羽正規劃將下手目標擴大，升級至史密斯（IainDuncan Smith）等「對中鷹派」英國國會議員，包含加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的上、下議院議員。

至於袁松彪，他的角色是主導規劃並協調任務執行，儘管他在倫敦香港經貿辦名義上有正職工作。

2015年落腳倫敦前，袁松彪曾任港警多年。當時他是在香港經貿辦外交特權保護傘下，受命在英國為香港和北京當局非法從事監控、情蒐、跨境鎮壓等活動的數名前港警之一。根據數項開源情報調查研究，相關活動另有華人黑幫涉入。

袁松彪2021年與衛志樑結識，對衛志樑的經歷印象深刻，進而邀請他為香港經貿辦提供「安全維護」服務。

據「泰晤士報」（The Times）調查報導，袁松彪與出身警界的現任香港特首李家超同期，甚至曾同赴澳洲進修、學習警務管理。

袁松彪2024年5月12日遭起訴後，李家超曾回應媒體詢問表示，對袁松彪沒有印象。報導提到，當時在澳洲，含李家超和袁松彪在內，同班學員總計僅8人。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）今天表示，對手機通訊等數位資料的分析結果顯示，袁松彪固定與港府有關人士接觸、接收來自香港的指示，接著向衛志樑發派任務，下手目標以英國境內的民主倡議人士為主。

警方提到，涉案人士以數種語言溝通，翻譯需求的巨大挑戰讓辦案更形棘手。

根據一份近日解密、在英國內政部支持下執行完成的調查報告，不僅是在英國執法機關內部具備足夠華語、粵語和中國境內其他語言能力的專業人員十分有限，相關翻譯人才也不足。這不僅阻礙偵察，實務上更曾出現資料來不及翻譯完成、依法卻必須在期限截止前釋放嫌疑人的情況。

此外，知情人士指出，以翻譯軟體處理語音內容通常較處理文字內容難度高，這也是華人犯罪網絡樂於利用的英國執法機關弱點之一。

值得一提的是，衛志樑接到任務指令後，有時會找夥伴合作執行，相關工作也可能層層「分包」，例如合作夥伴另找人手跟蹤監視異議人士，按時計酬。

前海軍陸戰隊員、英國公民崔克特（MatthewTrickett）生前是衛志樑的搭檔。兩人是在英國內政部體系結識，崔克特也曾是邊境部隊成員。

崔克特同樣在2024年5月被捕，羈押期間曾企圖自殺，後來在保釋期間、即將再次出庭前，於同月19日被發現陳屍於公園，警方當時稱未發現死因可疑跡象。

警方今天表示，在衛志樑和袁松彪刑事審理判決結束後，將對崔克特的死亡重啟調查。（編輯：陳承功）1150508

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