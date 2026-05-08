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世衛：與美國、阿根廷合作 應對郵輪漢他病毒疫情

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導

儘管美國、阿根廷已宣布退出世界衛生組織（WHO），世衛今天仍稱在致命漢他病毒疫情的應對上，與美國及美方機構保持良好合作，同時感謝阿根廷政府的配合。

法新社報導，此次漢他病毒（hantavirus）疫情發生在大西洋上的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius），上週末疫情才被確認，目前多國正致力監測在那之前已離開郵輪和已經返家的乘客。

據悉已有多名乘客返回美國，而美國在總統川普（Donald Trump）領導下已宣布退出世衛。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，雙方仍持續交流技術資訊。

他在日內瓦（Geneva）世衛總部告訴記者：「目前情況其實跟過往一樣，也就是說，我們這邊分享資訊，也從美方那邊獲取資訊。」

阿根廷是這次危機的核心國家之一，洪迪亞斯號4月1日從該國啟航，且這次疫情的首例被認為就是在阿根廷感染的，而阿根廷也已宣布退出世衛。

譚德塞今天表示，世衛「正在跟阿根廷衛生當局合作」。

那裡流行的「安地斯病毒株」（Andes strain）是目前已知唯一會人傳人的漢他病毒株，也是這次疫情的元凶。

譚德塞說：「感謝阿根廷政府基於他們對安地斯病毒株的經驗與專業予以配合。」他補充道，世衛已「安排從阿根廷運送2500份檢驗試劑組至5個國家的實驗室」。

根據譚德塞在日內瓦對記者的說法，目前累計已通報5例確診和3起疑似病例，包括3起死亡案例。

他並稱可能出現更多病例，荷蘭萊登大學醫學中心（Leiden University Medical Centre）果真稍晚就宣布，又有一名患者檢測結果呈陽性。

世衛緊急預警和反應單位主任馬哈穆德（AbdiRahman Mahamud）則表示：「我們相信，如果落實公共衛生措施，且各國團結一致，這會是一場受限的疫情。」

英國、德國、荷蘭、瑞士、南非都有據信感染病毒的人在接受治療或隔離。

世衛流行病與大流行病管理主任范科霍芙（MariaVan Kerkhove）亦強調：「這不是一場流行病的開始，也不是大流行病的開端。這不是COVID。」

WHO 疫情 阿根廷

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