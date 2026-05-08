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川普下週訪問中國 傳邀輝達等大企業執行長同行

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國媒體Semafor今天報導，美國政府邀請輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、埃克森美孚（Exxon）、波音（Boeing）及其他大型企業的執行長，於下週陪同總統川普訪中。

根據這份報導，高通（Qualcomm）、黑石（Blackstone）、花旗集團（Citigroup）和Visa等公司的高階主管也獲邀隨行。

白宮、Visa、輝達、蘋果與花旗集團未立即回應置評請求。高通證實收到邀請，但婉拒進一步評論。黑石與波音拒絕置評。

川普（Donald Trump）下週將訪問北京與中國國家主席習近平會面，外界對川普訪中期間可能達成的協議充滿期待。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）4月曾告訴路透社，公司指望川普政府幫助波音獲得期待已久的中國大單。

波音 川普 輝達

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