川普下週訪問中國 傳邀輝達等大企業執行長同行

日本首相高市早苗去年十一月，在國會答辯稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」至昨日已滿半年。日媒指出，日本政府內部對於有可能打開局面的年內舉行雙方首腦會談的悲觀看法蔓延，對深圳ＡＰＥＣ峰會能否會晤，外交相

2026-05-08 00:07