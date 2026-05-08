聽新聞
0:00 / 0:00

以色列持續打擊真主黨 將與黎巴嫩舉行第3輪和談

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

儘管以色列黎巴嫩首都貝魯特市中心發動新一波空襲，美國官員今天表示，黎巴嫩與以色列將在14至15日於華盛頓舉行新一輪和平談判。

法新社報導，以色列昨天深夜發動空襲擊斃真主黨（Hezbollah）1名高階指揮官。以色列表示，儘管黎巴嫩境內的停火協議仍在執行，以方將持續打擊此一伊朗支持的武裝組織。

以色列與黎巴嫩下週的會談將是雙方之間的第3輪。以黎數十年來未曾直接對話，迄今亦無外交關係。

「下週四及週五，黎巴嫩與以色列將在華盛頓舉行會談，」美國國務院1名官員以不具名方式表示。

據黎巴嫩當局統計，自3月2日以來，以色列對黎巴嫩的空襲已造成逾2700人喪生，其中包括停火宣布後，仍有數十人死亡。

上一輪會談是在4月23日舉行，雙方在白宮與美國總統川普會面，川普宣布將停火延長3週。

川普同時表示，預期以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將在停火期間內與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）舉行歷史性會晤。

然而，奧恩4日表示時機尚未成熟，強調兩國必須先達成安全協議，方可會晤。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5日在記者會上說，「黎巴嫩政府與以色列政府之間並無問題」，癥結在於真主黨。

盧比歐表示：「整體而言，我認為黎以之間達成和平協議完全可以實現，也理應如此。」

以色列 黎巴嫩 真主黨

延伸閱讀

以軍停火以來首度空襲貝魯特 擊斃真主黨指揮官

阿拉伯聯合大公國遇襲緊張升溫 美伊停火前景不明

中東戰爭第68天》川普稱可能與伊朗達成協議 最新發展一次看

整理包／伊朗今將回覆美方停戰方案 最新進展一次看

相關新聞

下周川習峰會 美中擬建立AI定期對話

華爾街日報報導，美國與中國ＡＩ競爭日益激烈，恐演變成為數位時代新軍備競賽，雙方正考慮啟動人工智慧（ＡＩ）官方對話，將ＡＩ列入下周美國總統川普與中國國家主席習近平峰會議題。

川習會前 李強：台灣問題是第1條紅線

美國總統川普將於下周訪問中國大陸，大陸總理李強、全國人大委員長趙樂際昨天分別與川普的盟友、美國共和黨籍蒙大拿州參議員戴恩斯等人先行會晤。李強與趙樂際均對戴恩斯表示，台灣問題事關中國核心利益，是中美關係

國安局長蔡明彥：川習會在管理問題 非解決問題

美國總統川普將在下周訪問中國大陸，國安局長蔡明彥昨日表示，美中有很多爭議難以在短期內根本解決，所以國安局研判美中整體呈現「脆弱的穩定」。

「台灣有事」說已半年…APEC高習會 日政府悲觀

日本首相高市早苗去年十一月，在國會答辯稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」至昨日已滿半年。日媒指出，日本政府內部對於有可能打開局面的年內舉行雙方首腦會談的悲觀看法蔓延，對深圳ＡＰＥＣ峰會能否會晤，外交相

新聞眼／日「大佐」再現 刺痛二戰傷口

日本首相高市早苗去年十一月的「台灣有事」論後，中日關係急轉直下，最近日本將自衛隊的軍銜制恢復二戰時期的「大將、大佐」舊稱，更讓中國大陸憤怒不已，中日關係近期解凍恐是難上加難。

美先遣人員抵達北京 特勤車輛現身街頭

美國總統川普擬於下周訪陸，大陸社群平台流傳有多輛掛有美國政府的車牌的美國特勤局車輛現身北京街頭，顯示川普訪陸的先遣人員已陸續抵達北京。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。