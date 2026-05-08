聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／日「大佐」再現 刺痛二戰傷口

聯合報／ 本報記者陳言喬
日本陸上自衛隊六日在菲律賓北部的「肩並肩」聯合軍演中發射八八式飛彈。被大陸指為二戰後日本首次在海外發射進攻性武器。美聯社
日本陸上自衛隊六日在菲律賓北部的「肩並肩」聯合軍演中發射八八式飛彈。被大陸指為二戰後日本首次在海外發射進攻性武器。美聯社

日本首相高市早苗去年十一月的「台灣有事」論後，中日關係急轉直下，最近日本將自衛隊的軍銜制恢復二戰時期的「大將、大佐」舊稱，更讓中國大陸憤怒不已，中日關係近期解凍恐是難上加難。

數月來，日本多項舉措被視為針對中國的敵對措施，包括大幅增加軍費、準備棄守「無核三原則（不擁有、不製造、不運進核武器）」，在西南諸島部署瞄向中國的進攻型飛彈，日本雷號驅逐艦以慢速通過台灣海峽，自衛隊在菲律賓呂宋島北部向南海方向發射八八式反艦導彈，這是二戰後日本首次在海外發射進攻性武器等。

大陸外交部、國防部多次抨擊日本推動修憲試圖再軍事化。而在日本眾多措施中，又以恢復舊時期的「大佐」（相當一般國家的上校），讓大陸一般民眾強烈反感，因為它勾起中華民族巨大傷痛的歷史記憶。

二戰之後，日本廢掉大佐、大將，是因這套軍銜被遠東國際軍事法庭定性成為戰爭符號，如今恢復舊軍銜，也回復了日本軍國主義的「皇軍」，讓大陸懷疑自衛隊不再局限日本和平憲法規定的職守範圍。

大陸民眾對二戰日軍「大佐」軍銜如此痛恨，因它直接與戰爭罪行關聯，大佐是舊日本陸軍聯隊長的標準軍銜，通常指揮約三千至四千人的作戰單位，是侵華戰爭一線行動的核心指揮者，當年這些指揮官經常擅自行動，是典型的「將在外、軍命有所不受」，導致事態擴大的好戰強硬派。

一九二八年皇姑屯炸死張作霖的河本大作，一九三一年九一八事變的板垣征四郎，一九三七年盧溝橋事件的牟田口廉也，同年參與南京大屠殺的瀨谷啟，他們當時都是以大佐的身分直接指揮或縱容部隊對中國人的暴行。幾十年來，經過電影電視、各種刊物回憶錄等，「大佐」已成為侵略、屠殺、殖民中國的代名詞，是中國人集體記憶中的創傷符號。

大陸認為日本更名軍銜是再一次對歷史反省的背棄，進一步在受害者及其後代的傷口上撒鹽，更是軍國主義復辟信號。在此情境下，中日關係想改善根本是緣木求魚。

二戰 菲律賓 中國大陸

延伸閱讀

日中關係冷卻半年 日媒：政府內部悲觀看領袖會談

高市早苗「台灣有事」答辯滿半年 日媒：中日對話不通因素多

俄海參崴二戰兒童閱兵！中派小一生參加 網轟：認賊作父

經濟日報社論／伊朗戰爭催化 新能源時代來臨

相關新聞

以色列空襲加薩走廊 炸死哈瑪斯領導人之子

路透報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯一名高層官員7日表示，以色列前一晚空襲加薩走廊，炸死哈瑪斯首席談判代表的兒子。為了維持與以色列之間的停火協議，哈瑪斯領導階層正在開羅參加由美國斡旋的會談。

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

香港南華早報7日報導，美國總統川普預計5月14日抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，外交大戲尚未登場，川普的總統車隊已先在北京街頭引發話題。中國社群平台近日流傳照片顯示，多輛掛有美國政府車牌、車窗貼著

川習會在即…《世界是平的》作者籲2人對抗共同敵人：不對稱AI代理網路戰爭

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平訂於下周舉行峰會，紐約時報專欄作家暨暢銷書《世界是平的》作者佛里曼呼籲，「川習會」應商議美中兩國共同的敵人：人工智慧（AI）若遭濫用可能衍生的威脅。

豪華郵輪驗出可人傳人和他病毒，WHO澄清：全球風險低不用恐慌

發現有感染漢他病毒的極地豪華郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius），現在世界衛生組織 WHO 已經證實，驗出可以人傳人的安地斯病毒株。截至 5 月 7 日為止，已知船上乘客共有 8 個病例，其中 3

新聞眼／日「大佐」再現 刺痛二戰傷口

日本首相高市早苗去年十一月的「台灣有事」論後，中日關係急轉直下，最近日本將自衛隊的軍銜制恢復二戰時期的「大將、大佐」舊稱，更讓中國大陸憤怒不已，中日關係近期解凍恐是難上加難。

「台灣有事」說已半年…APEC高習會 日政府悲觀

日本首相高市早苗去年十一月，在國會答辯稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」至昨日已滿半年。日媒指出，日本政府內部對於有可能打開局面的年內舉行雙方首腦會談的悲觀看法蔓延，對深圳ＡＰＥＣ峰會能否會晤，外交相

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。