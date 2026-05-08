「台灣有事」說已半年…APEC高習會 日政府悲觀

日本首相高市早苗去年十一月，在國會答辯稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」至昨日已滿半年。日媒指出，日本政府內部對於有可能打開局面的年內舉行雙方首腦會談的悲觀看法蔓延，對深圳ＡＰＥＣ峰會能否會晤，外交相關人員對此並不樂觀。

共同社報導，高市早苗答辯半年來，日中關係持續惡化，未實施部長級對話，陷入僵局。高市為了徹底強化防衛力，正在推動修改三份安全保障相關文件，導致大陸的態度更加強硬。日方關注的是十一月ＡＰＥＣ會議，大陸國家主席習近平可能會為了會議成功而同意舉行日中首腦會談。不過，許多外交相關人員對此並不樂觀。日政府相關人士表示「只要高市內閣持續存在，關係或許就很難改善」。

日前高市早苗前往澳洲戰爭紀念館，雙膝跪地向無名戰士墓敬獻鮮花。共軍鈞正平工作室六日發布評論稱，作為二戰的發起國，日本政府以何種方式向受害國人民道歉都不為過。受日本侵略毒害最深的亞洲各國，不僅沒有得到日本的應有道歉，反而要面對其再軍事化的實際威脅。高市這一跪，不僅沒有贏得受害國家和人民的諒解與認可，「反而讓世人更加清楚地看到了日本右翼政客精於投機、善於作秀的醜惡嘴臉！」

另外，昨天大陸外交部發言人林劍面對日媒提問，目前日中交流變得愈來愈少，大陸是否希望恢復雙方人員往來時，回應指出，「中日關係當前面臨嚴重的困難，根源在於日本首相高市早苗發表的錯誤涉台言論，責任完全在日方」。他說日方如果真心想改善中日關係，就應該恪守中日四個政治文件和所做的承諾，撤回錯誤的言論，也為中日的正常交流交往創造必要條件。

對於日本國內爆發反對政府計畫修改和平憲法涉及宣布放棄戰爭的第九條的相關示威，林劍表示這反映出日本右翼勢力推動修憲加速「再軍事化」不得人心。