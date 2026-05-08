美前國防官員薛瑞福研判 川普將聚焦經貿議題

美國總統川普預計下周訪問北京，會晤中國國家主席習近平。美前國防官員薛瑞福六日說，預計川普將聚焦美中經貿議題，習近平可能會提出台灣等其他議題；薛瑞福有信心，川普將代表美台利益，在多數情況下，雙方擁有共同利益。

中央社報導，美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福六日出席華府一場論壇，會後接受台灣媒體聯訪。對於下周川習會，他說，就他了解，川普希望會談重點放在經貿議題，川習去年在南韓釜山會晤後，雙方同意貿易休戰一年。

薛瑞福說，川普希望建立更持久的機制，涵蓋中國稀土出口等議題；中方可能也希望討論關稅、造船業等議題。目前美國跨部會工作確實集中在貿易與經濟領域。

薛瑞福曾於川普第一任期擔任國防部印太安全事務助理部長、現為美國智庫「印太安全研究所」（ＩＩＰＳ）主席。他說，習近平可能會提出台灣等其他議題。

薛瑞福指出，川普傾向在談判桌上進行「真正的對話」，不會照本宣科讀稿。但他觀察，川普從第一任期到第二任期，對台灣的支持始終強勁，包括對台軍售和貿易等領域。

薛瑞福說，他有信心，川普「不僅會代表台灣，更會代表美台利益，在大多數情況下，這些都是雙方共同利益」。