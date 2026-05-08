美先遣人員抵達北京 特勤車輛現身街頭

美國總統川普擬於下周訪陸，大陸社群平台流傳有多輛掛有美國政府的車牌的美國特勤局車輛現身北京街頭，顯示川普訪陸的先遣人員已陸續抵達北京。

大陸網友在微博上流傳的照片顯示，北京民眾拍到多輛掛有「美國政府」英文字樣車牌、車窗貼著深色隔熱紙的黑色SUV行駛在北京道路上；這些車輛據信是美國特勤局重型裝甲休旅車，長期作為美國總統車隊的主要車輛，通常會與綽號「野獸」（the Beast）的總統專車一同行動。

另外，還有掛有「美國政府」英文字樣車牌的美國特勤處車輛，行駛在北京首都機場高速公路上。據了解，其中一輛是雪佛蘭賽博班，是美國特勤處最常用的工作車款。另有一輛是福特F│三五○，通常作為總統車隊的安全通信車。

川普車隊真正的核心，是被稱為「野獸」的客製化凱迪拉克總統禮車。這輛車造價約一五○萬美元（約四七四三萬台幣），車身長約五點五公尺，被形容為「移動堡壘」。車體由鋼、鋁、陶瓷與鈦打造，可抵禦子彈與炸彈攻擊，車窗配備多層防彈玻璃。野獸的每顆輪胎都配備防爆裝置，即使輪胎損壞或報廢也能繼續行駛；還有阻斷路邊炸彈無線電引爆訊號的干擾設備。

車內另有獨立供氧系統、通訊設備，甚至備有總統血型的血液，以因應緊急狀況。

除了野獸本身，美國總統車隊通常還包括卅至五十輛車，涵蓋誘餌禮車、偵察車、清道車、摩托車、電子反制車、反突擊小組車輛與救護車，常被形容為「車輪上的白宮」。